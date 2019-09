Muere actor John Wesley

El actor John Wesley, conocido por su papel del Doctor Hoover en la serie de los años 90 El Príncipe del Rap, falleció a los 72 años.

La familia dijo a The Hollywood Reporter que el actor de películas como Stop, Or My Mom Will Shoot y Martin perdió la vida por complicaciones debido a una larga batalla contra el mieloma múltiple.

Nacido en Lake Charles, Louisiana, el 3 de agosto de 1947, John Wesley Houston obtuvo títulos de la Universidad de California, San Diego y la Universidad de San Diego y antes de hacerse estrella de Hollywood sirvió en el Ejército de Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam.

Al alcanzar la fama, el actor trabajó con artistas y directores como Denzel Washington, Albert Finney, Robert Guillaume, Barbra Streisand, Tim Burton, James Earl Jones, Michael Apted , James Spader, Morgan Freeman, entre otros.