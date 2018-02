Muere el actor John Mahoney

Cd. de México.- El actor John Mahoney, quien interpretó a Martin Crane en la serie Frasier, falleció en Chicago a los 77 años de edad, informó TMZ.



Mahoney, originario de Inglaterra, fue nominado a dos premios Emmy y a dos Globos de Oro por su papel en el programa de comedia.



Tuvo también papeles en cintas como Hechizo de Luna, Say Anything y Dan en la Vida Real.



En 1986 ganó el Tony a Mejor Actor de Reparto en una Obra por The House of Blue Leaves.