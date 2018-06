Muere el actor Edu del Prado

El artista valenciano Edu del Prado, conocido por haber formado parte del grupo UPA Dance y por su participación en la serie Un paso adelante, ha muerto este sábado a los 40 años víctima de una grave enfermedad, según han confirmado el portal BroadwayWorld Spain y el locutor Tony Aguilar en sus cuentas de Twitter. "Roto por la marcha de un amigo (...) DEP Edu Engonga", escribe Aguilar. "Con gran tristeza, compartimos la noticia de que Edu del Prado ha fallecido. Descanse en paz", señala la web especializada en musicales.

Edu Engonga del Prado, nacido el 17 de agosto de 1977 en Valencia de madre andaluza y padre guineano, comenzó su carrera con 13 años cantando por bares y pequeños escenarios. Con solo 20 años lanzó su primer disco, llamado Edu, que logró un gran éxito.

Su salto a la fama vino de la mano de la serie de Antena 3 Un paso adelante, en la que interpretó a César Martín. También formó parte de UPA Dance tras la salida de Mónica Cruz, Beatriz Luengo y Pablo Puyol, junto a Miguel Ángel Muñoz y Elisabeth Jordan. Recientemente participó en la versión francesa de La Voz (2014) y en La Academia Bicentenario de México (2010).

Además, protagonizó musicales como Grease y La magia de Broadway (junto a Marta Sánchez) y participó en otros como Notredame, Jekyll & Hyde, Peter Pan o Cats. Cantante, actor y bailarín, quienes fueron sus compañeros en sus distintos trabajos han destacado la gran profesionalidad de Edu del Prado.

Su fallecimiento ha causado una gran conmoción en el mundo de la música en España y México, mientras las redes sociales se han llenado de mensajes de condolencia y reconocimiento para Edu del Prado.