Muere a los 75 años

La directora y actriz Penny Marshall, que protagonizó la serie de televisión estadounidense Laverne & Shirley antes de convertirse en una pionera directora de cine con éxitos como Big (1998), Awakenings (Despertares, 1990) y A League of Their Own (1992), murió a los 75 años.

Marshall murió ayer en su casa de Hollywood Hills en California, por complicaciones derivadas de la diabetes que padecía, dijo su agente.

Estuvo casada entre 1971 y 1979 con el también director de cine Rob Reiner (The Princess Bride y When Harry Met Sally). Tenía una hija, Tracy, de su primer matrimonio.

Hollywood Hills, California

Agencias

La directora y actriz Penny Marshall, que protagonizó la serie de televisión estadounidense Laverne & Shirley antes de convertirse en una pionera directora de cine con éxitos como Big (1998), Awakenings (Despertares, 1990) y A League of Their Own (1992), murió a los 75 años.

Marshall murió ayer en su casa de Hollywood Hills en California, por complicaciones derivadas de la diabetes que padecía, dijo su agente.

Estuvo casada entre 1971 y 1979 con el también director de cine Rob Reiner (The Princess Bride y When Harry Met Sally). Tenía una hija, Tracy, de su primer matrimonio.