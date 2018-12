Muere a los 55 años el documentalista Bill Siegel

Cd. de México.

"Bill era un activista y pensador independiente, erudito, apasionado e inteligente, además de ser un talentoso cineasta y un gran amigo", escribió la productora Kartemquin Films en su sitio web.



"Fue un miembro valioso de la comunidad Kartemquin desde que trabajó por primera vez como investigador en Hoop Dreams. Le echaremos mucho de menos.



Por el momento, la causa de muerte del cineasta no ha sido revelada.



Siegel ganó un Premio Emmy por el documental The Trials..., el cual estrenó en 2013, y fue nominado al Óscar a Mejor Documental por The Weather...

El director trabajó durante varios años en la Great Books Foundation, donde capacitó a maestros en aprendizaje basado en la investigación y ofreció consultorías sobre producción de videos a escuelas y organizaciones en Estados Unidos.