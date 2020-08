Muere a los 112 años el guardián de libro sagrado

Aniceto May Tun, escribano en el Centro Ceremonial de Tixcacal Guardia y único facultado para leer el "A´ almaj T´aan", como se conoce al libro Sagrado de los Mayas macehuales, murió hoy jueves a los 112 años de edad, en la comunidad de X-Pichil, Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. La muerte de Don Aniceto fue antecedida, hace apenas dos días por la de Crescencio Pat Cahuich -descendiente del líder rebelde, Jacinto Pat- quien falleció en la comunidad de Señor, en Carrillo Puerto. Aniceto y Crescencio forman parte de un grupo de abuelos mayas, cuyos ancestros participaron en la Guerra Social Maya, conocida popularmente como "Guerra de Castas", que inició 1847 y culminó en 1901.

El escribano, asignación otorgada a los mayas dedicados a la escritura de documentos, era famoso en la comunidad por el tejido de hermosas hamacas, hechas con fibra de henequén. El indígena había enfermado días atrás y presentó fiebre en esta semana; como muchos de los abuelos, vivía solo. De acuerdo con Marcos Canté, presidente de la cooperativa turística "Xyaat", Don Aniceto falleció a las 12:30 horas de hoy miércoles, en X-Pichil, una comunidad rural localizada a 50 kilómetros de Felipe Carrillo Puerto.

"Yo apenas lo fui a ver con otras personas para comprarle una hamaca, el jueves de la semana pasada. Le di un poco más de dinero para ayudarlo con sus medicinas, porque ya andaba enfermo y tenía temperatura alta. Hoy nos avisaron que murió", dijo Canté. En entrevista con El Universal, Canté explicó que Don Aniceto era considerado "guardián" del "A´ almaj T´aan", un libro escrito en latín y griego, considerado la "Biblia sagrada de los mayas macehuales", que guarda "todos los secretos y las profecías de lo que vendrá".

"No cualquiera lo puede ver, ni tocar, ni leer, sólo él", relató, al señalar que, así como May Tun recibió el libro en custodia, él dejó un sucesor: Don Mauro, quien será ahora el guardián de esa tradición y culto. El libro fue escrito a mano por un guardián previo, Dionisio Itzab, quien lo entregó en sucesión a May Tún, quien aprendió a escribir a los 10 años de edad.

HABLÓ DE SU EXISTENCIA

Fue el mismo Aniceto quien habló de la existencia de ese libro, al fotógrafo, Serge Barbeau, quien realizó una serie de retratos a una veintena de abuelos mayas, en 2015, imágenes que conjuntó en una edición denominada "Últimos testigos de la Guerra de Castas". Los retratos de Barbeau fueron expuestos años después en el Museo Maya de Cancún; también en Mérida, Yucatán y en la Ciudad de México, esto último a iniciativa de la Dirección de Cultura y Relaciones Públicas de la oficina de representación del gobierno de Quintana Roo, en la capital del país.