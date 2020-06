Mucho por ver

DES-HECHO EN CASA

Des-Hecho en Casa es una propuesta novedosa, divertida y más que oportuna.

Se trata de un reality de comedia "artesanal", realizado por el propio Eugenio Derbez con su IPhone, grabado en su casa y editado de manera sencilla, que busca entretener a la audiencia que se encuentra, igual que él, confinada en su domicilio a causa de la pandemia del Covid-19.

Está estructurado de manera muy simple en varios bloques: un monólogo inicial, un momento de vida hogareña, algún sketch con Alessandra, Aitana o ambas, una videoconferencia familiar y otra con sus amigos famosos como Consuelo Duval, Omar Chaparro, Adrián Uribe y Liliana Arriaga "La Chupitos", entre otros.

De esa manera, la emisión toca los temas que son comunes para todos: la escasez de papel sanitario, las consecuencias del encierro, los "viajes" al interior de la casa, los quehaceres domésticos y la convivencia familiar.

Es un ejercicio de ingenio, verdad e improvisación que se nutre de aspectos de la vida real de Eugenio y su familia, porque es claro que no hay un libreto de por medio, lo cual le da frescura y simpatía.

Des-Hecho en Casa es imperdible para los fans del Clan Derbez.

BEN PLATT LIVE FROM RADIO CITY MUSIC HALL

Ben Platt en vivo desde Radio City Music Hall

Una emotiva y bien producida velada, donde Ben Platt interpreta los temas de su álbum debut Sing to Me Instead. Durante el concierto, el ganador del Tony por Dear Evan Hansen, habla sobre la motivación para escribir sus canciones, de historias personales creciendo e incluso de temas como salir del clóset con su familia a temprana edad. Platt, que también protagoniza para Netflix la serie The Politician, tiene una voz extraordinaria y se luce en la presentación de hora y media. Si son fans de su música es materia obligada, y si no la conocen estoy seguro buscarán su disco al terminar.

THE PROFESSOR AND THE MADMAN

El profesor Murray consigue el trabajo de sus sueños. Sus talentos y aficiones podrán ser capitalizados en esa misión y además le van a pagar por ello. Convence a su esposa de seguirlo en tal sueño, ella acepta y junto con sus hijos se mudan para dar inicio al mega proyecto que como podrán suponer incluiría algunas dificultades y retos. Conoce al Dr. Minor, a quien la vida le dio la vuelta de la peor manera, y sin embargo tienen algo en común y eso es lo que hará que sus vidas se crucen para no separarse. Surge entre ellos una especie de amistad, respeto y amor fraterno. Basada en una historia real, la película nos lleva a experimentar lo que sienten, compadecernos, empatizar, enojarnos y por supuesto sacar nuestras ganas de pelear y no rendirnos sin haberlo intentado todo. Mel Gibson y Sean Penn atrapan de inmediato.