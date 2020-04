Muchas curvas, nada de carisma

Los personajes del "Arrowverse", llámense, Arrow, The Flash, Supergirl y Legends of Tomorrow, entre otros, podrán ser inmaduros, presumidos y hasta un poco inocentes, pero ninguno es tan poco agradable y arrogante como Kate Kane personificando a Batwoman.

ESTRENA EN MÉXICO

Apenas estrenada en México -aunque vio la luz el otoño pasado en Estados Unidos-, la serie narra la vida de la prima de Bruce Wayne, quien vive enojada con el mundo y se preocupa más por ver quien la ha decepcionado más en este mundo que en encontrar un propósito en la vida.

Resulta que Kate (Ruby Rose, Orange is the New Black) es la hija de Jacob Kane (Dougray Scott, Búsqueda Implacable 3), hermano de Martha Wayne y titular de The Crows, el equipo de élite policial que resguarda Gotham.

Tiempo atrás, Kate fue expulsada de la Academia de Policía por ser lesbiana, su novia terminó con ella y su padre no le dio trabajo en su compañía, por lo que, con su cabello cortísimo, enfundada en su chamarra y enfurecida con el universo, se montó en su motocicleta para irse lejos a estudiar artes marciales.

NO TIENE LÓGICA

Sin embargo, cuando se entera que su ex novia, Sophie (Meagan Tandy), fue secuestrada, regresa a Gotham, se cuela en Wayne Enterprises y en un abrir y cerrar de ojos se apodera de la BatiCueva y de todos sus gadgets para convertirse en la nueva vigilante de la ciudad.

Ni la historia, que tiene unos brincos espantosos en la trama, ni los motivos de su protagonista, ni la lógica de la villana de la historia tienen sentido. No hay nada en la protagonista que haga querer ver sus hazañas. Es más, los guionistas la convirtieron en el estereotipo menos carismático del universo televisivo de DC Comics.

EXTRAÑAN AL MURCIÉLAGO

En la ausencia de su dueño, Kate se apropia de las cosas de Batman -con quien, por cierto, también está resentida-, pero, tal como los ciudadanos de Gotham, el televidente extraña al Hombre Murciélago, porque su prima rencorosa no llena sus zapatos, aunque haya transformado su traje con más curvas y se haya apoderado de todas sus herramientas cool para atrapar maleantes.