Mucha agua para unos; nada de líquido para otros

Mientras que algunas viviendas de la colonia Las Cumbres se encuentran inundadas, en otras, tienen 7 días sin agua potable.

Por ello, vecinos de este sector solicitan a las autoridades competentes, acudan a solucionar tos problemas.

En las casas inundadas, el drenaje está emergiendo en los patios y baños de las vivienda, lo que provoca un serio problema de salud.

"A cubetazos estamos sacando el agua, ya pedimos que vinieran los de la Comisión Municipal de Agua Potable, vinieron ayer con un vactor, pero no pudieron hacer nada", destacó Martha Marroquín.

En su casa, el agua se estanca en el patio por lo que entre toda su familia, todas las mañanas, se dan a la tarea de sacarla.

"Es agua de drenaje, imagínese, aquí sale el drenaje de todos los vecinos, es una cochinada. Ya intentamos con un plomero, los de Comapa ya no vinieron y por eso nosotros sacamos el agua en la mañana y en la tarde".

La respuesta que dio la Comapa dijo, es que existe un caído que no se ha detectado y por ello, aún y cuando trabajen con el vactor, el agua no dejará de salir.

Por su parte, Hortensia Esquivel explicó, que en su domicilio, no tienen agua potable desde hace siete días.

"Esto ya es insoportable, no podemos seguir así. Compramos agua embotellada para lavar platos, bañarnos y para la ropa, pero es un gasto muy grande el que estamos haciendo".

Indicó que ya reportaron ante la Comapa esta situación y lo que hicieron, fue enviar una pipa.

"Y de qué sirve, a mi por ejemplo, no me dejaron agua porque no tengo en qué echarla. Mi vecina puso cubetas, pero eso no alcanza para todo el día. Es urgente que vengan, es urgente que solucionen el problema", concluyó.