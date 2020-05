Moviliza a los victorenses llegada de cerveza; Coepris clausura local

Cd. Victoria, Tam.- ´Un camión cargado con cerveza está descargando en el Modelorama de Tamatan, al tiro raza´, este fue uno de los mensajes que circuló en redes sociales el cual movilizó a decenas de victorenses quienes, por más de una hora, hicieron fila para adquirir la preciada cerveza, pero elementos de la Policía Estatal y COEPRIS clausuraron el lugar debido a que no se respetó la Sana Distancia.

"No hay cerveza, lo único que se vino a descargar es Victoria ´chingona´ es la única cerveza que vino a recibir esta gente, alguien publicó algo... es falsa esa publicación; no hay venta de cerveza así que los invitamos a que se retiren porque no va haber venta de cerveza", indicó personal de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a los asistentes, "el depósito ya cerró es la instrucción que le dimos como COEPRIS, ya no se va a abrir de aquí en adelante... no hay cerveza".

En medio de abucheos de parte de los concurrentes, trabajadores del depósito ubicado a un costado de la lateral de la calzada Luis Caballero y José M. Sánchez de la colonia del Maestro bajaron las cortinas negando el servicio a los consumidores, en su mayoría hombres; "no hay cerveza, el único producto que tenemos es el de Victoria ´chingona´ que es 1,8 por ciento de alcohol que es la única autorizada para vender en este tipo de contingencia", recalcó la encargada del establecimiento a los consumidores quienes procedían de diversos sectores de esta capital.