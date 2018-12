Moulay Hicham renuncia a su título de Príncipe

Rabat, Marruecos.

El Príncipe marroquí, enemistado hace años con el Rey Mohamed VI, anunció su decisión en una entrevista con la televisión francesa France 24 que fue recogida este sábado por los medios marroquíes.



Además, Moulay Hicham, de 54 años, dijo que hace tres años pidió a su primo que tras su muerte no sea enterrado en el cementerio de la familia real.



Durante la entrevista, el Príncipe marroquí no descartó la posibilidad de participar en la política del país magrebí en caso de que Mohamed VI le retire el título de Príncipe.



El polémico Príncipe marroquí, conocido por su discurso crítico hacía el sistema de su país, había revelado en una entrevista cedida hace tres años que desde 1995 no tiene relación con el Mohamed VI y, aunque le abriera las puertas del Palacio no entraría.