Motociclista sale lesionado en accidente

Río Bravo, Tam.- Joven motociclista sufre diversas contusiones y lesiones, luego de colisionar con unidad no identificada la mañana del jueves 1 de agosto, tomando conocimiento Protección Civil.

El accidente tuvo lugar a las 11:22 horas, en calle Maclovio Herrera de la colonia Nuevo León, hasta donde se trasladaron los socorrista.

Como lesionado aparece José Obed López Navarro de 30 años, residente de calle Zafira, en el fraccionamiento Las Margaritas, quien presentaba las siguientes lesiones:

-Fractura en uno de sus dedos índices

-Posible fractura en brazo izquierdo

-Fuertes contusiones en rótula y parrilla costal derechas

El conductor de biciclo, tripulaba una motocicleta color negro con rojo de manufactura nacional, mientras que la otra unidad no fue identificada, pues al arribar Tránsito local, ya no se encontraba el conductor, pero no sin antes llegar a un acuerdo con el lesionado.