Motivador y divertido

"Estoy escribiendo mi noveno libro, porque el año pasado fue de mucho aprendizaje, de altas y bajas emocionales, y dije tengo que compartir un libro nuevo, el título aún no lo puedo decir". César Lozano, conferencista.

Ante un lleno total se presentó anoche en el Teatro Principal del Parque Cultural Reynosa, el médico y conferencista César Lozano quien llegó a esta ciudad para divertir y hacer reflexionar al público con "No te enganches, todo pasa", de la que ofreció dos funciones las cuales fueron abarrotadas por el público de ambas fronteras.

César Lozano, conocido a nivel nacional e internacional, presentó "No te enganches, todo pasa", una charla divertida para quienes han tenido diferentes tipos de conflictos a lo largo de su vida personal y ofreció sus métodos para poder sanar todos esos problemas emocionales que se quedan y la gente no los deja ir, por lo que siguen lastimando como el primer día.

Con famosas "frases matonas", el autor de "Por el placer de vivir" compartió diferentes puntos importantes para aprender a sobrellevar situaciones difíciles en el entorno laboral, familiar y social, como lo es "Toma las cosas de quien vienen", "La gente no te ofende, son tus expectativas" y "Elige tu reacción", son sólo algunos de los métodos más recomendados por Lozano.

Fueron más de dos horas, en las que este motivador afirmó que las situaciones no pueden cambiar, pero que se pueden ver de diferente manera, ahora que ya pasó el tiempo y dio cuatro claves para mejorar la manera de vivir e invitó a los presentes a ser felices, pues, dijo que la felicidad es una decisión diaria de cada persona.

Además aseguró que no existe alguien que no tenga problemas, lo que cambia es la manera de enfrentarlos.

Al finalizar su participación, Lozano fue ovacionado de pie tras más de 120 minutos de hacer reír, comprender y reflexionar al público para no engancharse a la gente tóxica, a las relaciones destructivas, a los maestros de la queja, a los malos hábitos y a otras actitudes negativas que no contribuyen a la felicidad, además refirió que jamás debemos dejar de ser felices a causa de una persona infeliz y dio las herramientas para vivir tranquilos, felices y con optimismo, confirmando que todo pasa, que el dolor es opcional y que la vida, aún con sus contratiempos, es una gran oportunidad para ser felices.

ENTREVISTA

Antes de subir al escenario Lozano habló con los medios de comunicación, en donde se le cuestionó donde tiene más respuesta en las conferencias o en sus libros y dijo: "A veces es el mismo público y en otras es diferente, pero lo que más me ha gustado es que hay gente que se ha vuelto lectora tras una conferencia mía, tristemente México es un país de no lectores, el porcentaje de lectores es muy bajo, y creo que todos los que de alguna manera estén contribuyendo a que halla más lectores es una bendición y más en tiempo de redes sociales y todo va de la mano, hay gente que leyó un libro y quiere verme en conferencia y viceversa".

Y sobre los testimonios de su público tras sus consejos puntualizó:

"El menos indicado para decir eso soy yo, pero de los testimonios en mis redes hay muchos ejemplos, de quienes han invertido dos horas, en las que se ríen de principio a fin, no es fácil, pero la gente que viene más escéptica es la que más contenta sale".

Con esta gira de "No te enganches, todo pasa" estuvo en 2018 en los Estados Unidos, México y en dos ciudades de Sudamérica y ayer por primera vez en Reynosa con dos funciones completamente llenas y está por arrancar otra gira por EU en 38 ciudades confirmadas, mientras se escucha en 125 estaciones de radio con su programa "El placer de vivir".

Al cuestionarle si aplica sus consejos en su estado de ánimo diario, explicó:

"Yo tengo problemas igual que tú y que todos, me duele recordar que hay gente que no aplica lo que dice, para mi sería una incongruencia muy grande, tengo conflictos y problemas económicos como cualquiera pero debo aplicar lo que yo digo, porque tengo unos jueces muy estrictos que son mi esposa y mis dos hijos; aunque tengo derecho a flaquear, a andar agüitado cuando las circunstancias lo ameritan, pero lo que no considero justo es quedarme tirado en el suelo, siempre debemos de levantarnos, se vale llorar, se vale enojarse, lo que no se vale es que lo conviertas en hábito".

LA ACTITUD HACE MILAGROS

César Lozano aseguró que la actitud es la mejor herramienta y dijo: "La actitud y la oración hace milagros, a quienes no lo creen lean mi nuevo libro Actitud Positiva y a las pruebas me remito", todo eso tiene poder, el ejemplo más claro es la bendición de una madre, si le deseas el bien a alguien le das vida y protección, por eso agradezco que quienes leen mis libros encuentran en ellos una fuente de fe y esperanza".

Al preguntar que si alguna vez imagino motivar masas dijo: "Jamás imagine andar de gira, yo soy médico cirujano partero, ejercí mi carrera 20 años y un día me invitaron a dar una conferencia en el teatro del IMSS en Monterrey y de ahí hasta la fecha; pero los estados que más me apoyaron para convertirme en nacional e internacional fueron Tamaulipas y Coahuila, por eso cuando me invitan siempre vengo y no me cansaré de decir gracias".

Y finalizó diciendo: "Lo que más miedo me da es que los padres no cumplamos con nuestra misión de los hijos, porque eso es lo que ocasiona que halla tanta delincuencia".