Motivación está a tope en Pumas

Ciudad de México.- Felipe Mora aseguró que Pumas de la UNAM cerró bocas. A pesar de que no se daba "ni un peso" por el equipo, demostró competitividad y se encuentra en la antesala de la final.

"Somos una plantilla humilde, no de tanto nombre ni de dinero, y estamos callando bocas y ahora no hay favorito, llegamos por algo a estas instancias y queda demostrarlo en la cancha", dijo.

Descartó que el dominio del América en los más recientes partidos sobre los universitarios, vaya a influir en las semifinales.

"La motivación la tenemos a full, tenemos hambre de ganar y es más que suficiente", sostuvo el chileno.

Contra la estadística. La etiqueta de "víctima" no le molesta a los jugadores de Pumas. Para Víctor Malcorra es mejor no aparecer como favoritos. "Me gusta el papel [de víctima], no nos han tomado en serio, pero lo demostramos en el torneo, que sigan dando a los demás como favoritos, nosotros seguimos trabajando".

El argentino aceptó que el choque ante los de Coapa lo toman como una revancha, por el empate que firmaron en la fase regular, en el Estadio Azteca (2-2).

"Es un clásico y tenemos la espinita clavada. De ese partido aprendimos mucho y corregimos errores, lo que nos sirvió para tener un buen cierre de torneo".

Para hacerle justicia al reglamento, el central Luis Enrique Santander fue designado por la Comisión de Árbitros para pitar la semifinal de ida entre los Pumas y el América, el jueves en el estadio Olímpico Universitario; el nacido en Irapuato hace 35 años también dirigió este clásico, pero en los cuartos de final del Clausura 2018, donde la victoria fue azulcrema, por 4-1. Santander estará acompañado por Jorge Antonio Pérez como cuarto árbitro, mientras que José Luis Camargo y Miguel Hernández serán los abanderados.