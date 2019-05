Motiva a jóvenes reynosenses

Bajo el título "Dos, tres netas" el conductor y locutor Yordi Rosado impartió una conferencia a más de mil 300 jóvenes de educación secundaria y media superior de esta ciudad fronteriza, a quienes por espacio de 90 minutos los orientó sobre diversos temas.

El también autor mexicano, fue el encargado de impartir una conferencia motivacional a jóvenes de escuelas secundarias técnicas, preparatorias y otros planteles de educación media superior.

ABORDA CUATRO TEMAS

En entrevista, Yordi Rosado, quien cuenta con seis libros publicados y enfocados a la orientación de jóvenes y adolescentes, mencionó que a través de su plática abordó cuatro temas encaminados a motivar y brindar herramientas a este grupo poblacional que se encuentra en una de las etapas más vulnerables.

Precisó que entre los temas que trató a los más de mil 300 jóvenes que asistieron a las instalaciones del Parque Cultural Reynosa, destacaron "autoestima", "sexualidad responsable", "adicciones" y "empoderamiento".

"No solo busco motivarlos sino también empoderarlos para que logren sus sueños, que se fijen metas y sepan que los sueños se pueden conseguir además de mostrarles la diferencia entre los que logran sus objetivos y los que no" dijo.

A ROMPER BARRERAS

Yordi Rosado, quien lleva más de 18 años impartiendo conferencias a jóvenes, adultos y empresas, expreso que estas pláticas tienen la intención de sembrar en los jóvenes seguridad y confianza en ellos mismos, a fin de que rompan las barreras y eviten caer en vicios o adicciones.

Reconoció que en Reynosa así como en otras ciudades del país, enfrentan situaciones de inseguridad pero que no es motivo "para tirar la toalla, ya que somos millones los mexicanos que queremos un mundo mejor".

Destacó la importancia de motivar a los jóvenes a tener una mejor calidad de vida, a estudiar, trabajar y luchar por sus sueños.

"La intención no solo es platicar con los chavos, no solo es distraerlos sino sembrarles todo el potencial real que tienen y que no deben hacer a un lado a fin de que se conviertan en personas productivas, felices y realizadas" acotó.

UN ÉXITO. Lleno total logra Yordi con "Dos, tres netas".