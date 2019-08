¡Mostrará su mejor versión!

Julio César Chávez Jr. confía en entregar la mejor actuación de su carrera durante el combate del sábado contra el colombiano Evert Bravo, que marcará su regreso al cuadrilátero. El boxeador desea retribuir al cariño que le ha brindado la gente de San Juan de los Lagos, a pesar del desempeño irregular que ha tenido a lo largo de su trayectoria.

"Cuando llegué a Guadalajara venía preparado para pelear, pero cuando la gente me apoyó en Jalisco, yo creo que di el extra que me hacía falta. Yo no sé cómo, después de tantas tontadas que he hecho, cómo la gente sigue confiando en mí", dijo Chávez Jr. durante la rueda de prensa en el municipio del norte de Jalisco.

"El sábado la gente va a ver a un Julio que nunca ha visto, tal vez no el mejor ni el peor, pero un Julio con más determinación que en ninguna pelea. Me he preparado bien duro", agregó el púgil de 33 años.

El originario de Culiacán, Sinaloa, se dijo contento por tener la posibilidad de volver al ring, luego de más dos años de ausencia tras perder, en 2017, ante el jalisciense Saúl Álvarez. Además, aseguró que llega preparado para pelear 10 rounds, aunque le gustaría que el combate finalizara por la vía del nocaut.

"Espero que sea una pelea emocionante para que la gente salga contenta y me vuelva a invitar a pelear acá. Va a ser un pelea buena, esperemos y no llegue a la decisión porque a la gente le gusta ver el nocaut, pero todo puede pasar en el ring", mencionó.

Por su parte, el ex boxeador y padre de Chávez Jr., el multicampeón Julio César Chávez, desea que su hijo gane. Sin embargo, aseguró que si Bravo se lleva la victoria, lo felicitará con mucho gusto.

"El sábado lo que yo diga sale sobrando. Aquí el que tiene que demostrar es mi hijo. El sábado no nomás tiene que ganar, convencer y gustar para aspirar a cosas importantes en el futuro", dijo la leyenda del box mexicano.