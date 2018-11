Morrissey regala sorpresas en California

Cd. de México.

El británico se encuentra en la parte norteamericana de su recorrido mundial y en The Majestic Ventura Theater, en California, promovió varios temas de su más reciente álbum Low In High School, pero con condimentos de su pasado.



La noche inició con el clásico de The Smiths, "William, It Was Really Nothing", composición que no había interpretado en concierto desde hace 11 años.



Además, como parte del repertorio sonaron "Hairdresser on Fire", tocada por primera vez desde 2004, "Something Is Squeezing My Skull", "Sunny", que no había figurado desde 1999 e "Is It Really So Strange?", que no había hecho lo propio desde 2009.



Otra de las grandes sorpresas fue la inclusión de "Break Up the Family", que no había sido parte de un show de Morrissey en los últimos 18 años.