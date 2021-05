Morenistas inconformes van con justicia federal

De acuerdo con Giovanni Barrios Moreno quien presentó una impugnación junto con su planilla regidores y síndicos ante el Tribunal Electoral de Tamaulipas la decisión tomada por los magistrados tamaulipecos violenta sus derechos al no ser estudiado a profundidad su caso.

Consideramos que hubo violación a la convocatoria, no se cumplieron las etapas procesales internas, es decir, nunca se publicó los nombres de las y los candidatos que quedaron, siempre hubo una incertidumbre de nosotros de saber en qué etapa estábamos*. Giovanni Barrios Moreno, Activista social y aspirante a candidatura de Morena

Barrios Moreno se postulo como candidato a la alcaldía de Reynosa, sin embargo durante el proceso de registro de su candidatura se presentaron irregularidades que fueron denunciadas ante las autoridades electorales.

"Consideramos que hubo violación a la convocatoria, no se cumplieron las etapas procesales internas, es decir nunca se publicó los nombres de las y los candidatos que quedaron, siempre hubo una incertidumbre de nosotros de saber en que etapa estábamos" indicó.

La decisión del tribunal electoral tamaulipeco fue de sumar la impugnación de militantes de Reynosa, Matamoros y Mante a la realizada por un simpatizante de este partido en la zona sur del estado, lo cual fue descartado por las autoridades, sin embargo esto en opinión de Barios Moreno no es conforme a derecho.

"Hay un compañero de Tampico (Carlos) el también promovió otras impugnaciones, pero sus impugnaciones van a la violación dentro de la convocatoria de Morena, el dice que no se cumplieron las etapas que no hubo encuestas, el tribunal desecha todas las impugnaciones, entonces nos acumularon a las impugnación de Carlos, dicen que el Instituto Electoral de Tamaulipas no tenia que ver en la convocatoria de Morena", agregó.

IMPUGNACIONES DESECHADAS

- El Tribunal Electoral de Tamaulipas revisó en su sesión de ayer lunes 201 impugnaciones

- De ellas, 100 correspondían a simpatizantes de Morena

- Todas estas impugnaciones fueron resueltas en paquete

- El veredicto fue improcedentes

- El voto fue por unanimidad de los 5 magistrados presididos por Blanca Heladia Hernández Rojas