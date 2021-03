Morena y PT exigen destitución de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama

A pregunta de Alejandro Viedma, representante legislativo de Morena en el Consejo del INE, la diputada Ángeles Huerta señaló que desde hace tiempo se debió tomar la decisión de destituir a los consejeros electorales.

"Creo que este es el momento para hacer no solamente un juicio político a Lorenzo Córdova, sino unir fuerza de Poderes Ejecutivo y Legislativo, que organicemos juntos la destitución de Lorenzo Córdova, lo único que ha hecho es funcionar como personero de los Poderes", manifestó.

Acusó que, con tal acuerdo, que verificará la militancia de los candidatos a la hora de designar diputaciones plurinominales, el INE invadió facultades del Poder Legislativo y también quiere invadir intensiones de la ciudadanía el emitir su voto.

El petista Gerardo Fernández Noroña calificó a los consejeros como delincuentes, corruptos y golpistas.

Pidió que se reúna la Subcomisión de Examen previo y le dé cauce a la solicitud de juicio político contra los consejeros electorales.

"Francamente yo creo que nosotros debimos destituir a Lorenzo Córdova y a su monaguillo Ciro Murayama desde hace mucho, y que en este momento destituirlos va a ser un cisma, pero no destituirlos va a ser peor, porque el daño que están haciendo es inconmensurable.

"Tenemos que correr a Lorenzo Córdova y a Ciro Murayama, por más que digan que no es el momento. ¿Qué vamos a esperar? Si vean cómo se están comportando ahorita. ¿Saben cómo se van a comportar en el proceso? ¿Saben cómo nos van a perseguir? ¿Saben cómo van a buscar sacarnos a la mala de la carrera electoral? Pues es evidente lo que van a hacer", expuso el petista.

"Deben venir aquí a defenderse del juicio político y a decir, explicar, sus actitudes absolutamente facciosas, absolutamente ilegales", agregó.

Acusó que están determinados a descarrilar el proceso electoral, a no reconocer los votos, a hacer trampa y a sancionar de manera facciosa a quienes no cometen ningún ilícito o falta administrativa.

Reclamó que ganan más de 250 mil pesos al mes, porque se han negado a ajustarse a percibir menos salario que el Presidente de la República.Muestran sobrerrepresentación de MorenaLa priista Claudia Pastor dijo que cuando se quieren atacar las "mañas" de Morena, salen a atacar a las instituciones y arremeten contra los grupos minoritarios.

"No les gustan los contrapesos. Ojalá que la ciudadanía entienda la necesidad de recuperarlos", dijo.

Explicó que el bloque mayoritario tiene una sobrerrepresentación del 61 por ciento en la Cámara de Diputados, pero no son la mayoría de la población mexicana, porque de 30 millones que votaron, los números no corresponden a las curules que tienen.

"Son 30 curules las que deberían de estar en la Oposición si no hubieran hecho este fraude a la ley. Qué bueno que el Instituto Nacional Electoral salga en defensa de México, salga en defensa de la democracia y no de ningún partido; salga como árbitro neutral a decir cómo debe quedar integrada con reglas abstractas esta Cámara de Diputados", expuso Pastor sobre la medida que busca evitar que se supere la sobrerrepresentación del 8 por ciento en la Cámara de Diputados.

El coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hick, reclamó que se ataque el Instituto Nacional Electoral, lo que, dijo, es contradictorio con los principios que dicen hay en Morena, de no robar, no mentir y no traicionar.

"Ojalá fuesen congruentes. Lamentablemente no lo son. Hay que buscar mayoría, pero a la buena, no por la puerta de atrás, por la puerta de enfrente. Nuestra democracia merece madurez y representación auténtica y como ha sido ya dicho, la alianza está sobrerrepresentada y tiene el 61.6 ¿eso es lo que votó los mexicanos? No.

"Los mexicanos le otorgaron a esa alianza el 45 por ciento de la votación, no el 61 por ciento de la representación", expuso.

Sobre los ataques a los consejeros del INE, respondió que se necesitaba fortalecer a las instituciones.

"Hoy necesitamos fortalecer las instituciones. Hay algo peor que mandar a las instituciones al diablo y hacerlas, sí, hacerlas a modo, hacerlas cómplices de un capricho en el que nosotros no vamos a acompañar", expuso.

La perredista Frida Esparza afirmó que los mexicanos votaron para que Morena no tuviera mayoría en la Cámara de Diputados, pero a lo largo de varias trampas se hicieron de más legisladores.

"El fraude a la ley y la violación directa a nuestra Constitución, se encuentra en aquellos partidos políticos que prestan sus candidatos para que sean registrados, ya sea por mayoría relativa o por representación proporcional por otro partido, con el cual tienen una alianza electoral y que una vez formada la legislatura regresan a su formación política, engañando de manera ruin a sus electores, al Instituto Nacional Electoral, a la Cámara de Diputados y, en general, a todo el pueblo de México.

Dijo que 57 de las y los diputados de mayoría que fueron electos con cargo a sus aliados eran en realidad militantes de Morena, 18 por el PT y 39 por el PES.

Esto fue evidenciado al momento en que se integraron los grupos parlamentarios en el inicio de la presente legislatura, pues el PT quedó formado con 40 diputados de mayoría y 3 de representación proporcional. Y el PES apenas conservó 17 de los 56 diputados que había ganado en sus distritos.

Con la trampa hecha de hacer pasar a sus candidatos como si fueran de otros partidos, Morena consiguió que se le asignaran 85 diputados plurinominales, cuando en estricto derecho le corresponderían solamente 28.

Indicó que ello esta una diferencia de 57 diputados federales plurinominales, que equivale justamente a la sobrerrepresentación del 19 por ciento que ostentó de entrada la coalición parlamentaria de Morena.