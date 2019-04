Morena y PT, atrasados en fiscalización de campañas

No puedo decir no cumple o sí cumplen, tampoco puedo decir que porque tenga cero reportado está incumpliendo, lo que estamos viendo es cuánto tienen reportado . Olga Alicia Castro Ramírez, vocal ejecutiva del INE

Cd. Victoria, Tam.- Aunque en esta etapa del proceso electoral es prematuro hablar de incumplimiento en cuanto a gastos de campaña, la vocal ejecutiva de la Junta Local delen Tamaulipas, Olga Alicia Castro Ramírez, dijo que solamente los candidatos de Morena y del Partido del Trabajo presentan cierto retraso sobre el reporte diario de ingresos y gastos de campaña.

"Tienen que reportar diariamente de cuánto dinero está ingresando a las campañas y cuánto están gastando, en el reporte que estamos integrando con corte al 22 de abril tenemos que dos partidos no han reportado al menos en el Sistema nada de ingreso y nada de gasto", el período de campañas vence el 29 de mayo, tras esto los candidatos cuentan con siete días para ingresar su información al Sistema Integral de Fiscalización (SIF) del Instituto Nacional Electoral donde esta autoridad electoral contará con 40 días para determinar la validez de la información.

En caso que los candidatos o partidos no cumplan con este requisito se pueden hacer acreedores a multas y en el peor de los casos la anulación de la elección cuando la diferencia entre el primero y segundo lugar sea de menos de cinco puntos porcentuales, "se declara que el candidato ganador no cumple con los requisitos y tiene que repetirse la elección", la maestra Castro Ramírez destacó que la falta de rendición de cuentas en el período de precampañas y campañas es la causa principal por la cual el INE ha impuesto sanciones.

"No puedo decir no cumple o sí cumplen, tampoco puedo decir que porque tenga cero reportado está incumpliendo, lo que estamos viendo es cuánto tienen reportado", atajó la vocal ejecutiva en Tamaulipas, "tiene que ser hasta que concluye la etapa de la campaña para decir quién cumplió y quién no", sobre la etapa de precampañas indicó que fueron impuestas dos sanciones en contra del Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano por 11 mil y más de cien mil pesos respectivamente, así como montos que no rebasaron los 20 mil pesos de aspirantes independientes.

Finalmente recordó que la fiscalización debe ser en vivo, es decir, los candidatos tienen que reportar los ingresos y egresos de campaña en tiempo real, mientras que para la realización de eventos públicos contarán hasta con siete días, asimismo apuntó que el instituto electoral lleva a cabo un monitoreo continuo en medios de comunicación, presenciales, y a través de denuncias, de las actividades que llevan a cabo los distintos candidatos y partidos políticos.