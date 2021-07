"Nos acaban de detener, apuntándonos con armas largas en la carretera en Tamaulipas, entre Matamoros y Reynosa, pedimos apoyo a la Guardia Nacional. Así la situación en este estado, qué lamentable. Nos encontramos bien", escribió en redes sociales.

Noticia Relacionada Morena VS Morena

En este escenario, a través de un comunicado oficial, la secretaria general del Gobierno de Tamaulipas desmintió al dirigente nacional de Morena sobre su versión en redes sociales de que habían sido detenidos por hombres armados.

"En el video presentado por Delgado Carrillo se escucha un diálogo con las personas que están a bordo de la otra camioneta, pero en ningún momento se observan las armas largas que menciona el dirigente", indica el gobierno de Tamaulipas.

En el texto, le piden a Mario Delgado que interponga su denuncia correspondiente ante la instancia federal o local por los hechos que denunció en sus redes sociales y que informó, ocurrieron en Matamoros, municipio gobernado por el alcalde de Morena, Mario López Hernández.

"Así mismo, en la camioneta donde argumentan que estaban los hombres armados, hay un tripulante en la parte trasera de la misma unidad y en todo momento muestra una actitud pasiva y tampoco se observa que esté apuntando con algún arma", indica la información oficial.

Ante estos hechos, se añade, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca se comunicó con la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, para informarle que de acuerdo al reporte del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo C4, "se confirmó que las personas que viajaban en la unidad, no portaban armas".

´´TRAIDOR, TRAIDOR´´

Antes de la supuesta intimidación por parte de hombres armados a Mario Delgado y algunos legisladores, el líder morenista encabezó un mitin lleno de reclamos.

En un evento realizado en un salón ubicado al sur de esta ciudad, Delgado fue objeto de agresiones por parte de morenistas liderados por la diputada local Leticia Sánchez, quien busca la reelección. Los manifestantes acusaron al dirigente nacional de vender las candidaturas en Matamoros.

Además, cuando el candidato a la alcaldía de Matamoros, Mario López Hernández, "La Borrega", quien también busca reelegirse, se disponía a dar su discurso, los inconformes lanzaron fajos de billetes a Delgado.

En ese momento, en el templete, se acercó la legisladora Leticia Sánchez y le intentó arrebatar el micrófono.

ACUSAN DE TRAIDOR al líder nacional morenista entre lluvia de fajos de billetes; zacapela entre diputada y candidato a alcalde en pleno templete

CUNDEN LOS RECLAMOS

Comenzaron los jaloneos y una intensa gritería en el lugar donde se desarrollaba el evento. Tuvieron que intervenir más personas para tratar de controlar a la legisladora local. Todo esto ocurrió con la presencia de Mario Delgado.

Al concluir el evento, en la puerta del Centro de Convenciones, un grupo de morenistas respaldaron a la diputada local, Leticia Sánchez.

La legisladora dijo que tal parece que los diputados locales no les interesa a los dirigentes nacionales de Morena.

"¡Él es el traidor, Mario Delgado!", afirmó Sánchez, mientras que las personas que la acompañaban también mencionaron al diputado federal Erasmo González.

Este malestar contra la dirigencia de Morena ya lo había manifestado Sánchez en el Congreso del Estado, así como el diputado local de Reynosa, Rigoberto Ramos.

´QUE DENUNCIE´, revira el gobierno de Tamaulipas; reporta gobernador Cabeza de Vaca a Sánchez Cordero en Gobernación evidencias del C-4

¿Y LAS ´ARMAS LARGAS´?

En el video captado en el trayecto de Matamoros a Reynosa se puede ver una camioneta gris que está detenida al lado izquierdo del vehículo en el que viajaba el líder nacional de Morena y su comitiva.

Un joven que está en el lugar del copiloto intercambia palabras con el diputado Erasmo González, mientras éste le dice que son de Morena y que no pueden salir del auto.

"Somos de Morena, no podemos, gracias. No podemos salir, somos de Morena, no podemos salir, tenemos que avanzar, no podemos hablar", expresa el legislador.

Al mismo tiempo, se escucha a Delgado hablar por teléfono para informarle a su interlocutor que fueron "detenidos con armas largas", y pedirle que le avise de lo ocurrido a Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Luego de que González le muestra al joven lo que parece ser su identificación como diputado federal, la camioneta se marcha, mientras el legislador les da las gracias.

En los segundos en los que aparece a cuadro el joven no se le ve portando armas.

Mario Delgado, presidente nacional de Morena, indicó que la camioneta en la que viajaba de Matamoros a Reynosa supuestamente fue interceptada por otro vehículo cuyos ocupantes ´´portaban armas largas´´ y quienes ´´apuntaron´´ al vehículo en el que viajaba.

Cuando el candidato a la alcaldía de Matamoros, Mario López Hernández, se disponía a dar un discurso, en el templete se acercó la legisladora Leticia Sánchez y le intentó arrebatar el micrófono. Durante el evento, los morenistas inconformes lanzaron fajos de billetes a Delgado.