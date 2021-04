Morena, una garantía para consolidar 4T en Reynosa

La candidata a diputada local se presentó ante los vecinos y les dijo: "quiero representarte en el congreso de Tamaulipas. Soy orgullosamente reynosense y amo esta tierra. Este es un momento histórico en nuestro país y muy importante en mi vida. Estoy decidida a dar lo mejor de mí, porque me mueve y me inspira lo que siempre me inculcaron mis padres, quiero cuidar y respetar al prójimo, amar a mi ciudad y hacer el bien. Soy altruista desde siempre y de corazón".

Provengo de una familia de valores y de mucho trabajo, en donde me formé con una visión de justicia social y verdadera democracia, fomentados por una larga lucha emprendida por muchos años por un gran líder social, afirmó.

Reiteró que "quiero apoyar a consolidar el proyecto de cuarta transformación en el estado, promoviendo la unidad en nuestro movimiento y escuchando al pueblo para legislar y dar respuesta a tus verdaderas necesidades".

´´Quiero ser tú diputada por el distrito 5 en el congreso local, quiero ser un instrumento de lucha al servicio de la sociedad para lograr una vida digna con derechos plenos y justicia, sin exclusiones ni privilegios en esta hermosa ciudad´´, agregó.

Por la mañana MD, acudió a la colonia Jarachina Sur, en donde hizo una caminata casa por casa pidiéndole a la gente que reflexione su voto y elija a personas que en verdad quieran trabajar de la mano del pueblo.

Por la tarde además se reunió con grupos de industriales de la industria maquiladora, en donde escuchó la importante participación del sector en la generación de empleo y aportación a la economía regional y del estado de Tamaulipas.

