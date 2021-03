Morena resulta "una tragedia" y AMLO busca "concentración excesiva del poder": PRI-PAN-PRD

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, reconoció el esfuerzo y la disponibilidad de sus homólogos del PAN y del PRD para conformar la coalición, que "no fue fácil", y señaló que tanto Zambrano como Cortés "han hecho mucho por la democracia en este país".

En cambio, dijo, Morena "es una desgracia para México; es una tragedia que ha dado cero resultados, no hay una sola propuesta que construya oportunidades de empleo, que genere oportunidades para jóvenes, que respete y fortalezca los programas de las mujeres".

En alusión a los señalamientos contra el gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, el presidente del comité nacional del tricolor dijo que el gobierno morenista pretende distraer a México "con persecuciones que a nada bueno llevan a este país".

Añadió: "Todos los colimenses saben que lo peor que le puede pasar a Colima es seguir el ejemplo de otros estados de la República; vean los resultados de otros estados en seguridad, en crecimiento de empleo, son los peores en el país (...), los ciudadanos están decepcionados de haber dado su confianza a Morena, un ave carroñera de paso: ganó ayer, gobierna hoy y se irá mañana, porque le vamos a ganar con la fuerza de los votos de nosotros y de todos los ciudadanos".

En su discurso, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, hizo notar que después de la revisión de la cuenta pública 2019, en la que se detectaron múltiples anomalías en el manejo de los recursos por parte de la administración de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal "se lanzó a querer prácticamente desaparecer a la Auditoría Superior de la Federación, porque no quieren que haya un organismo autónomo que, desde un poder diferente, como el Legislativo, le señale los errores".

Prosiguió: "No podemos permitir que se atropelle a los organismos autónomos; la desaparición pretendida, que vimos ayer cuando el auditor superior fue a la Cámara, al quererlo destituir, es al mismo tiempo también la pretensión de concentrar todo el poder".

Zambrano denunció que existe la intención de llevar a la Secretaría de la Función Pública (SFP) "la capacidad más importante que tiene la Cámara de Diputados de estar vigilando el uso, la aplicación eficaz y eficiente de los recursos públicos y de que se cumpla con los programas que están comprometidos", por lo que "no debemos permitir eso".

Sostuvo que a lo largo de más de dos años de este gobierno "se ha evidenciado la corrupción" y "ni siquiera sus programas emblemáticos se han salvado de observaciones por centenares y hasta miles de millones de pesos; es un verdadero desastre y un tiradero al que han ido conduciendo la vida pública del país".

Por su parte, Cortés Mendoza consideró inaceptable lo que ocurrió en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República con la iniciativa de la reforma energética, que "cierra la puerta a las energías limpias y renovables, para que la energía pueda costar más barata y no contamine, pero simplemente los diputados y senadores no le movieron una sola coma; hay un total sometimiento del Poder Legislativo".

El presidente nacional del PAN dijo que actualmente el país se encuentra sumido en una crisis que se manifiesta en varios aspectos: la salud, la economía, la inseguridad y las instituciones, pero ante esta situación "no quieren que haya contrapesos ni opiniones distintas y amedrentan a todo aquel que se atreve a disentir".

Advirtió que se está tratando de debilitar al Instituto Nacional Electoral, un órgano autónomo que "fuimos construyendo por cierto los partidos que hoy estamos aquí"; también al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), porque "no quieren que se sepan los datos sobre lo mal que van las cosas... por ejemplo, acaba de decir que vamos a caer 8.5%", y también se busca desaparecer al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI), porque "dicen que no sirve para nada, pero es un gobierno opaco que no quiere que la gente se entere".

Ante militantes del PRI, PAN y PRD, Marko Cortés recomendó: "No permitan que la destrucción morenista llegue a Colima; es claro que hay muchas cosas que corregir, se han hecho muchas cosas mal, aquí y en el país, pero México, paso a paso, si ustedes quieren lento, pero avanzaba, se creaban instituciones, programas e íbamos avanzando, con acierto y con error, pero hoy lo peor que está ocurriendo es que estamos retrocediendo, como los cangrejos, se está destruyendo lo que con el esfuerzo de muchos y en mucho tiempo se fue construyendo en el país".