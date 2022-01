Morena presenta la primera propuesta para regular objeción de conciencia

El legislador planteó que la reforma garantiza el derecho a la objeción de conciencia por motivos ideológicos o religiosos. El documento plantea, entre otros preceptos, que será deber del Estado mexicano contar con personal no objetor de conciencia en todas las unidades de salud médica para no comprometer la salud y vida de las personas solicitantes. También plantea que la objeción de conciencia no podrá invocarse en centros de salud donde haya insuficiente personal médico y de enfermería. Y la objeción de conciencia no podrá ser invocada para discriminar o persuadir de cualquier tipo de doctrina ideológica.

El tema comenzó a debatirse desde 2018, cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) le solicitó a la SCJN eliminar la objeción de conciencia del personal médico por considerarlo discriminatorio contra las mujeres y sus derechos reproductivos. En septiembre de 2021, la Corte decidió invalidar el artículo 10 bis por considerarlo poco claro y propicio a abusos debido a su redacción deficiente e instó al Congreso de la Unión a la redacción de uno nuevo. El artículo invalidado permitía que el personal médico y de enfermería excusarse de participar en la prestación de servicios médicos aludiendo su ideología o religión, sin que esto se considerara discriminación.

"Contar con un marco jurídico que garantice de manera efectiva, el acceso a la salud, la objeción de conciencia, la no discriminación por motivo alguno y la libertad laboral", expresó el legislador por el estado de Guanajuato.