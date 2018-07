Morena no ha sancionado a senadora ebria

Alejandra León, senadora electa del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por Baja California, quien celebró su triunfo con champagne e insultos a sus adversarios, aseguró que hasta el momento el partido no lo ha sancionado.



"No me han notificado, no me han dicho nada, nosotros estamos aquí para trabajar en un proyecto de nación que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador".



Previo a una reunión con el presidente electo, con todos los diputados y senadores electos, León Gastélum recordó que ella ya ofreció disculpas por su comportamiento que fue difundido en un video por medio de las redes sociales y por lo que fue conocida como "Lady Champagne".



"Ya se ofrecieron en su momento las disculpas. Sin embargo, ya estamos aquí nosotros para trabajar, traemos una agenda legislativa y pues desde la trinchera donde nosotros estemos vamos a trabajar por el pueblo".



Señaló que entre los temas que impulsará en la Cámara Alta será el disminuir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la Frontera y la defensa del agua, pues en Baja California hay una lucha por la privatización del vital líquido en favor de una cervecera.