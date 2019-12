Morena no debe caer en vicios del PRI: Muñoz Le

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara Baja está obligado a no repetir conductas del viejo PRI: eludir el debate con la oposición, hacer futurismo o esperar la "línea" del Presidente. Eso debe evitarse, advierte el diputado Porrio Muñoz Ledo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, destaca el trabajo de la 64 Legislatura, pero opina que no pueden decirse nuevos constituyentes, pues hacerlo son "ansias de novillero", ya que aún hay claroscuros y los legisladores deben coadyuvar con la Cuarta Transformación, impulsando más reformas por sí mismos.

El diplomático, exsecretario de Estado, tres veces diputado, una senador y quien ha cuestionado las "maneras" de legislar de la Cámara, habla también de profesionalizarla, responsabilidad que le dio el pleno y que planea dejar como herencia

—El número y calidad de reformas y leyes son muy importantes: Ley de Amnistía, creación de la Guardia Nacional, Ley de Austeridad, casi se dictamina la Ley del Congreso... Ha habido claroscuros.

También ha hecho señalamientos sobre cómo se legisla y en la Comisión Permanente cómo se rechazó hasta el debate... —Esa anécdota indica falta de coherencia de los partidos y falta de respeto al debate parlamentario.

El día que presidí la comisión [18 de diciembre] no hubo mayoría para ir al debate político, y lo que tenemos que evitar es caer en el viejo PRI, que eludía el debate cuanto podía. Pensé que era el tema de seguridad, pero el del salario que propuse, tampoco.

¿Por qué no quisieron? —No sé. ¿Por qué Morena no quiso discutir eso, que es una gloria? Prisas, desinterés o tendencias distintas dentro de las bancadas de Morena, lo que en la jerga es futurismo, para qué evitamos la palabra, porque unos jalan para un lado y otros para otro. Eso debemos evitarlo. ¿Por eso dice que no deben copiarle al viejo PRI? —

El PRI de cuando nació la oposición, que si podía, evitaba el debate. Luego no pudieron; lo marcamos Igenia [Martínez] y yo en el Senado, y tuvieron que contestar. ¿Diría que esos logros generaron una nueva Constitución, como dice Mario Delgado? —Felicito a mi amigo, porque ha hecho mucho, pero su temperamento lo hace ver el vaso más que lleno.

¿A qué venimos al Congreso? A transformarlo. Aprobamos la Ley Orgánica de la Administración y ya tendríamos que votar la Ley del Congreso (...) que propuse con la esperanza de cambiar la Cámara. ¿Qué está atorando? —No la han priorizado. Está en comisión, porque no tienen línea. Por eso hablo de separación de poderes. Yo no necesito línea, y nadie debería.

Eso es a lo que llamo "el viejo PRI": si no tengo línea, no actúo. Eso está mal. El Ejecutivo tiene mucho que hacer como para andar supervisando. Con el presidente Andrés Manuel López Obrador hay una relación de más de 30 años y nunca me ha dado instrucción. ¿Cuál tiene que ser el parlamento del futuro?

—Ya acabó la partidocracia, el reparto inicuo de peces y panes; vamos al diseño institucional de la Cámara para el futuro, tenemos que heredarlo, y también está la iniciativa de Ley del Congreso