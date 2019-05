"Morena en riesgo de convertirse en el viejo PRI"

CIUDAD DE MÉXICO.- El consejero de Morena Alejandro Rojas Díaz-Durán indicó que Yeidckol Polevnsky y su nomenclatura quieren convertir al partido "en un PRIMOR autoritario", lo que puede generar el rechazo de quien votó por la fuerza política y de las personas que deseen afiliarse.

El también senador suplente de Ricardo Monreal, dijo que "lo grave es que la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky y su nomenclatura, quiera convertirnos en un PRIMOR, -es decir una combinación del PRI con Morena- por ser autoritario y antidemocrático.

Se pronunció en el sentido de que Morena desde el inicio sea un buen instituto político abierto, democrático, incluyente y progresista, para ser "la punta de lanza" que consolide la Cuarta Transformación y que no desvié su rumbo ni traicione a los tres principios fundacionales: "no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México".

Asimismo, Alejandro Rojas Díaz-Durán señaló que Morena no puede mantener cerrada la afiliación porque "además de ser un pretexto, es inconstitucional y antidemocrático; van a infiltrar a personajes indeseables. Ya sabemos quiénes no pueden ser recibidos en Morena, aquellos que apoyaron a la mafia del poder en el pasado, la gente en cada rincón del país sabe quiénes son, y no piensan revivirlos."

En cuanto a la "mafia del poder" refirió que "son una minoría que fue sepultada por el tsunami popular de Morena en el 2018" y que tanto la base militante de su partido como millones de mexicanos exigen que "el movimiento no se burocratice ni adopte vicios, las mañas y las fórmulas tramposas y fraudulentas para imponer dirigentes y candidatos en los estados".

Rojas Díaz- Durán detalló que de los 50 millones que hoy confían en la Cuarta Transformación, sólo decidirán sobre el rumbo de Morena un porcentaje mínimo -solo el 0.01 por ciento- elegirá los próximos dirigentes nacionales, estatales y municipales, así como a los futuros candidatos a gobernadores, diputados federales, diputados locales, presidentes municipales y regidores en todo el país, están en riesgo más de 5 mil candidaturas y cargos.

"Eso no es viable, ni democrático, ni popular, no puede una élite burocrática decidir el futuro del Proyecto de Nación de la Cuarta Transformación", enfatizó.