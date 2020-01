Morena censura a Muñoz Ledo y no le permite hablar en tribuna

Las bancadas de Morena del Senado y de la Cámara de Diputados en la Comisión Permanente impidieron que el expresidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo, hiciera uso de la tribuna para hacer una rectificación de hechos en el marco de la presentación del Informe Anual de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra.

Este miércoles, Piedra Ibarra acudió a la Comisión Permanente, que se desarrolla en la Cámara de Diputados, para presentar dicho documento, hizo una primera intervención de más de 30 minutos, y posteriormente cada partido político tuvo 10 minutos para hablar, y en esta lista no estaba registrado Muñoz Ledo.

Por lo que el expresidente de la Cámara de Diputados solicitó a la presidenta del Senado, Mónica Fernández (Morena), le diera oportunidad de hablar para rectificar hechos, la senadora habló de que el formato ya estaba previamente aprobado, por lo que sometió a consideración de los presentes si podía hablar Muñoz Ledo.

La oposición votó a favor de que hablara (PRD, PAN, PRI y MC), sin embargo, los legisladores de Morena votaron en contra y se le negó el uso del micrófono. Por esto, Muñoz Ledo acusó que Morena no es un partido de Estado y la propia Rosario Piedra quería conocer los videos de las agresiones de la Guardia Nacional a migrantes en el sur de nuestro país.

"No somos un partido de Estado (...) no, perdóneme, no. Perdón, hablé con la presidenta y está de acuerdo que quiere conocer los hechos en esa pantalla, conocer la verdad no es de un partido con mayoría", expresó Muñoz Ledo.

En respuesta, Mónica Fernández, dijo: "la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no manda en esta Comisión Permanente, aquí se deciden las cosas por el pleno de la comisión Permanente y han votado porque no se rompa el reglamento que se aprobó".

En ese momento la oposición gritaba: "¡Qué hable Porfirio!, ¡No a la censura!".

Y la presidenta del Senado atajó: "No hay ninguna censura, ustedes acordaron un reglamento, ustedes acordaron los tiempos, ustedes acordaron todas las participaciones por unanimidad, es mi deber poner a consideración de este pleno si respetan el reglamento o no, ha votado la mayoría por respetar este reglamento que fue aprobado, tenemos que continuar con sesión" y le dio la palabra por segunda ocasión a Piedra Ibarra.