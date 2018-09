Morena asume control de la Junta de Coordinación Política

Ciudad de México.- Luego de una ríspida discusión de tres horas entre los coordinadores del PAN y Morena, este último se impuso y a partir de hoy miércoles presidirá la Junta de Coordinación Política (Jucopo) durante los tres años de la LXIV Legislatura y, con ello, tendrá el control administrativo de San Lázaro así como la mayoría de las comisiones.

Antes del encuentro, el coordinador panista Juan Carlos Romero Hicks dijo que se reservaban "las partes jurídicas y políticas".

Tras la encerrona privada, todos los coordinadores parlamentarios salieron por la puerta de atrás y evitaron dar la cara a la prensa; mientras, los vicecoordinadores calificaron de "calientita y con alto nivel de discusión" la reunión.

Una de las versiones fue que los legisladores del PRI, PRD y PVEM "no participaron" en la discusión.

Desde el inicio, el PAN dijo que pelearía la presidencia a Morena, y dejó entrever que recurrirán a la vía jurídica y política para hacer valer lo que ellos consideran es su derecho.

El vicecoordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano (MC), Tonatiuh Bravo, dijo que desde el inicio tanto el PAN como su partido reclamaron "que no hubiera un atropello, una mayoría mecánica, pero que también se revisara a fondo las implicaciones que tiene una mayoría absoluta".

MC manifestó su preocupación por que se respete la pluralidad en la Cámara de Diputados "independientemente del peso, pero también que se respetaran los procesos legislativos".

Según el legislador, el punto de quiebre para el PAN era respecto a qué fecha de registro era la válida para avalar a un diputado en la fracción parlamentaria de Morena. Por ejemplo, si eran los 247 que se notificó el 29 de agosto, día de la instalación de la Cámara, o los que había al cierre de la sesión de ayer.

Mauricio Farah, secretario general de la Cámara baja, explicó que ese día estaban en tránsito las cédulas, pero que sí eran 252 diputados.

Durante la reunión se fue cotejando qué decía la norma parlamentaria respecto a los tiempos y los números y "se fueron procesando las dudas, se fue aclarando". Al final, los coordinadores salieron para cotejar con sus dirigencias la exigencia respecto a la pluralidad y cómo se dio la explicación del secretario general de San Lázaro, quien avaló los números de 252 el día de la sesión.

Finalmente se aceptó la presidencia de la Jucopo para Morena, pero se acordó modificar el reglamento de San Lázaro, donde "se precise de manera puntual la rotación en la presidencia de la Jucopo".

El trasvase de Morena, según el PAN

Romero Hicks, coordinador del PAN, acusó a Morena de construir una mayoría artificial e incluso dijo que los legisladores de ese partido incurrían en falta de ética.

"Este trasvase de 191 a 252, hoy ya hay 255 y dicen que va a crecer, aunque creciera más allá, es insostenible", arguyó.

"Dicen que tienen la mayoría, ¿representan el espejo de México?, No. Pero también carece de legalidad porque la legalidad en este momento establece que ningún partido puede presidir la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política, según el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Cámara de Diputado".

Para el PAN, los morenistas incurren en componendas políticas, lo cual también cuestionan.

"¿Nos van a traer los recuerdos del pasado: al diablo con las instituciones? ¿En qué consiste la cuarta transformación? ¿Vamos a pasar por encima del respeto a los principios y la legalidad?

"Es lamentable cómo quieren cambiar los números. Ellos llegan con 191 legisladores y ahora aparecen con más de 60 adicionales ¿¡ese fue el mandato ciudadano!? No. ¿Eso es hablar con la verdad? No. ¿Eso es cumplir principios? No".

Salió baratísimo ceder diputaciones a Morena: PVEM

Morena pudo conformar la mayoría absoluta luego que el PVEM renunciara a cinco de sus diputados y éstos se pasaran al partido de Andrés Manuel López Obrador.

Antes de la reunión privada, Mario Delgado y Arturo Escobar, coordinadores de Morena y PVEM, respectivamente, rechazaron que se tratara de una moneda de cambio.

Escobar dijo que el movimiento les salió "baratísimo" y justificó que lograrán que Morena impulse reformas para combatir el cáncer infantil y que éste sea atendido debidamente con más protocolos y médicos.

Según su versión, Morena tuvo problemas con sus aliados electorales: PT y PES, lo cual llevó a que solo 56 legisladores (de ambos partidos), renunciaran a estas fracciones y se fueran con ellos, con lo cual pasaron de 191 diputados a 247, faltándoles cinco para lograr la mayoría absoluta y con ella el derecho a encabezar la Jucopo.

"A partir de ahí se abre una brecha de negociación, la cual nosotros con todo gusto escuchamos, dimos nuestro punto de vista, lo platicamos al interior del grupo parlamentario y llegamos a un acuerdo".

Reveló que Mario Delgado fue quien les solicitó que se integraran a la bancada de Morena.

"Ante esa realidad tuvimos una plática con Mario Delgado, nos pidió analizar la posibilidad de que algunos diputados de nosotros se integraran en el registro con Morena, lo platiqué con mi grupo parlamentario, (y) estos cinco diputados estuvieron de acuerdo", indicó Escobar.

Dijo que el acuerdo fue ayer por la mañana, incluso antes de que se realizara la primera votación en el Senado de la República y la cual negaba la licencia a Manuel Velasco para regresar a Chiapas como gobernador sustituto.

El legislador "verde" sostuvo que los temas corrieron en dos vías distintas y no están vinculados, versión que fue respaldada por el vicecoordinador Carlos Puente Salas, quien aclaró que por la inasistencia de los legisladores es que se repuso la votación en el Senado.

"Son dos hechos aislados: la negociación de la Cámara de Diputados que tuvimos aquí, y la licencia del senador (Velasco)", aclaró Puente.

"No puede parecer que se crea sospecha o ´velo´, no; estamos jugando un póker abierto. No tuvo nada que ver la licencia en el Senado, y yo se los dejaría en reflexión, yo creo que el gobernador Velasco ha dejado en claro que no necesita de apoyos", remató el senador Escobar.

En tanto, el nuevo presidente de la Jucopo, Mario Delgado, previo al acuerdo, rechazó que haya violación de la ley y que ésta contempla dos supuestos: cuando hay mayoría absoluta y cuando no. Este último caso es el que se había estado sucediendo desde 1997 y, por lo tanto, se rotaba cada año la presidencia, pero que cuando la mayoría absoluta ocurre, ésta puede ocupar la cabeza de la Jucopo.

Y ante la insistencia de si fue moneda de cambio, respondió:

"No, mira en el caso del Verde, ellos traen una agenda muy particular sobre salud infantil, se acercaron conmigo con la idea de que podamos promover esa agenda; y las reglas para venirse a Morena son bien claras, nosotros tenemos una agenda establecida y es por la que vamos".

Aclaró que no puede dar las cifras finales de diputados sumados a Morena porque, dijo, los legisladores de otros partidos llegan con él para pedirle que los sumen a la fracción.

"Vienen conmigo y dicen: ´oye, diputado, queremos integrarnos al grupo parlamentario de Morena´, entonces, yo platico con ellos y les digo: ´a ver, esta es nuestra agenda ¿estás de acuerdo en apoyar esta agenda?, sí. Entonces, ve y manifiesta tu deseo ante la Mesa Directiva de que quieres pertenecer al grupo´", justificó Delgado.

– ¿Qué les ofrece Morena para que se integren?, se le cuestionó.

– Yo nada más dejo la puerta abierta y solitos llegan.