Morena a favor de reducir presupuesto a los partidos

Cd. Victoria, Tam.- Diputados federales aprobaron un dictamen de reforma a la Ley General de Partidos Políticos el cual contempla una reducción del cincuenta por ciento al presupuesto para esos institutos políticos para el próximo ejercicio fiscal, lo cual disminuiría el anteproyecto aprobado por el INE de 5 mil 239 millones de pesos a solo 2 mil 619 millones 500 mil pesos.

"Yo estoy muy de acuerdo con la política de austeridad de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, sabemos que gran parte del bienestar social que no se tiene actualmente es por eso, por todo el dinero que se ha derrochado en áreas que no beneficiaban o no impactaban directamente a la sociedad", consideró la diputada local de Morena, Edna Rivera López, "me he desenvuelto con la gente más vulnerable, con la gente que menos tiene, y es triste que se gaste dinero en los partidos para hacer política cuando hay familias que no tienen para comer, que no tienen lo básico".

El financiamiento público para partidos se encuentra contemplado en la Ley General de Partidos Políticos, artículo 51 fracción 1 inciso A, y se tasa conforme al número de ciudadanos inscritos al mes de julio en el Padrón Electoral multiplicado por el 65 por ciento de la Unidad de Medida y Actualización vigente para el siguiente año; la reforma contempla reducir a la mitad el porcentaje de la UMA, es decir, sólo el 32.5 por ciento.