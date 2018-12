Morelos denuncia al titular de SSP-QR

El miércoles pasado el gobierno de Morelos presentó la denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), por el presunto desvío de 27 millones de pesos provenientes del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad Pública (Fortaseg), que debieron aplicarse en cursos de capacitación que no se realizaron, de acuerdo con la autoridad estatal.

Al respecto, Capella Ibarra, quien renunció en septiembre pasado a la Coordinación de Seguridad Pública de Morelos, para ser nombrado aquí secretario de Seguridad Pública, atribuyó las acusaciones del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, al "odio" que éste sembró en campaña en contra de Graco Ramírez.

"Cuauhtémoc Blanco, lamentablemente, generó un profundo odio en contra el gobernador Ramírez y de su principal funcionario en seguridad que era yo en su paso como alcalde de Cuernavaca".

"No es posible entablar con él una conversación de 45 segundos seguidos de un tema institucional. Es simple: No le entiende. Revisen decenas de videos que comprueban esto. Sus actitudes no son objetivas son de odio", manifestó.

El jefe policial señaló que después de su renuncia, la violencia en Morelos se incrementó, especialmente los delitos de alto impacto, entre un 21 y 37 por ciento, lo cual consideró, se debe a que "no entendieron el modelo de Mando Único" y están enfrentados con la Fiscalía del estado, además de "no saber usar la tecnología de primer mundo que dejamos".

"La manera de justificar la ineptitud es echarle la culpa al anterior", dijo en una conversación con dueños de medios de comunicación quintanarroenses y amenazó con tomar medidas "implacables", de índole legal para defenderse de lo calificó como "difamaciones".

La reacción de Blanco fue refrendar este viernes, que Capella Ibarra, además de ser "una persona mala", dejó "un desastre" en la entidad, en materia de Seguridad Pública, de acuerdo con una entrevista que ofreció a medios locales de su estado y la cual circuló la tarde-noche de hoy en Cancún.

El gobernador y ex futbolista, dio a conocer que durante la reciente reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), comunicó lo anterior al gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín.

"Yo se lo dije y se lo digo otra vez al gobernador de Cancún (sic), que esa persona que estaba aquí de comisionado, fue el que desestabilizó Morelos, que es una persona mala; es una persona que hizo un desastre aquí en Morelos y se lo dije ahora que estuvimos en la Conago, no me acuerdo si martes o miércoles, y se lo dije al gobernador, que esta persona está muy involucrada", sostuvo.

Sobre la amenaza de Capella, de tomar medidas "implacables" en el marco de la ley, Cuauhtémoc Blanco respondió: "Que me demande, no le tengo miedo y aquí estamos y es la realidad lo que se vive. Todo lo del Fortaseg, se lo robó, por eso los policías no tienen equipamiento. Se lo robó, nada más, entonces yo se lo comenté al gobernador".

Capella aseveró que la Comisión Estatal de Seguridad Pública a su cargo, fue evaluada institucional y socialmente y agregó que la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF) acreditó el ejercicio de recursos de 2014 a 2017, lo cual puede probar con acuses de recibido.



Incluso, citó que organizaciones como el IMCO, Alto al Secuestro, Causa Común, el Observatorio Nacional Ciudadano, México S.O.S. y hasta la Universidad de Yale, presuntamente avalaron física y documentalmente -en septiembre de 2018- todo lo hecho y entregado al gobierno.

"Para pasar como jefe policiaco por más de 11 años por Tijuana, dos veces; una por Morelos y ahora en Quintana Roo, el escrutinio institucional es enorme. Cisen, CNS, Sedena Semar, Gobernación cuando menos.

"Mi llegada aquí no es una ocurrencia ni una decisión arbitraria. Se preguntó, consultó, investigóa los más altos niveles, inclusive de orden internacional", señaló el funcionario, quien no dudó en afirmar que "el apellido de nuestros hijos y el prestigio personal se defiende hasta con la vida misma muerte".