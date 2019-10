Morelia reconocerá la excelencia artística de Robert Redford

Ciudad de México.- Los logros profesionales del actor, director y productor estadounidense Robert Redford, ganador del Oscar y del Globo de Oro, serán reconocidos en la edición 17 del Festival Internacional de Cine de Morelia.

El también ecologista e impulsor de producciones independientes, cuya trayectoria incluye una decena de filmes como director, así como más de 80 créditos como actor y cerca de 50 títulos como productor, será el invitado en honor en México, donde se le reconocerán sus contribuciones a la industria cinematográfica.

Por lo anterior, además de que el programa moreliano incluye cuatro de sus obras: Butch Cassidy and the Sundance Kid, All the president´s men, Ordinary people y all is lost, se le otorgará la presea a la Excelencia Artística.

"Robert Redford es actor, director, miembro del consejo del Natural Resources Defense Council desde hace casi 30 años y cofundador del Centro Redford, junto con su hijo James Redford", se lee en la página oficial del festival.

"Un aspecto importante de su vida y carrera es el Instituto Sundance, que fundó en 1981 y que se dedica a apoyar y formar a guionistas y directores emergentes con visión, así como a distribuir nuevo cine independiente en Estados Unidos y el extranjero. Ha sido un destacado ambientalista y activista desde principios de la década de los 70", continúa la reseña.

Cabe recordar que el Festival de Cine de Morelia 2019, a realizarse del 18 al 27 de octubre, entregó dicho reconocimiento, por primera vez, el año pasado, el homenajeado fue el cineasta mexicano Alfonso Cuarón.

A sus 83 años, Redford, considerado un símbolo sexual en las décadas de los 60 y 70, y quien con anterioridad ha anunciado su retiro, se mantiene activo en el cine. Este año sorprendió con su aparición en Avengers: Endgame, película que se convirtió en la más taquillera de todos los tiempos.