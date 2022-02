Mordaza en tema racial; limitante en Gran Jurado

Quería que el jurado supiera que ella había presenciado cómo la policía había emboscado a manifestantes afroamericanos pacíficos, abunda el medio texano filial de The Dallas Morning News.

También necesitaba que entendieran que había pedido a los oficiales dejar de hacerlo, pero que uno de ellos, el sargento Roger Rudloff, con 26 años de carrera, le disparó balas de pimienta en el pecho y la arrestó.

Entonces, después de sentarse en el área de los testigos, Verastique de pronto sintió que no podía hablar. Un letrero colocado a pocas pulgadas de su cara decía "No mencione temas raciales al testificar". Los fiscales no le habían dicho de esa regla.

Según expertos es preocupante cómo los grandes jurados, bajo la supervisión de la fiscalía de distrito, operan en el condado de Dallas.

POLÉMICO LETRERO

Varios funcionarios de alto rango de las cortes de Dallas, incluso jueces, dijeron no saber nada de tal letrero. Pero al parecer este lleva años puesto en las salas de gran jurado. El letrero es una hoja de papel de 11 x 8 pulgadas frente a la sección de los testigos.

Ya que está de frente a los testigos, sus letras impresas en azul oscuro no son visibles a los jurados.

Los fiscales no necesariamente lo verían a menos que también entraran al cubículo. Los jueces no están presentes durante el proceso.

Muy inusual

- Ocultar un asunto tan general como la raza ante un gran jurado es muy inusual, de acuerdo con expertos en leyes y funcionarios de National District Attorneys Association.

- "La idea de que un testimonio debe ser siempre ciego a la raza priva a un gran jurado de información relevante", dijo Jennifer Laurin, profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas en Austin especializada en asuntos policiales.

- Nelson Bunn, director ejecutivo de la National District Attorneys Association, dijo: "La única admonición frecuente conocida a un testigo es que diga la verdad".