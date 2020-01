Montserrat Oliver tienta a Livia Brito, pero pide no juzgarla

A penas ayer martes, Montserrat Oliver anunció que entregó el anillo de compromiso a su pareja Yaya Kosikova, pero hace unos días atrás invitó a Livia Brito a probar el amor entre mujeres, pero sin juzgar.

Y es que durante el programa de "Montse&Joe" la regiomontana quiso hacerla de "cupido" entre Yolanda Andrade y la actriz cubana, pero no tuvo el éxito esperado, ya que Brito al aire aseguró que no le gustaban las mujeres.

Todo inició cuando Montserrat Oliver le preguntó a sus invitadas Brito y Marjorie de Sousa qué era lo que se habían prometido en ya no hacer este año a lo que la actriz de "La Piloto" contestó que para el 2020 no tendría una pareja. Las risas no se hicieron esperar, ya que tanto la pregunta como la respuesta fue causa de burlas para Andrade, quien ha estado en el ojo del huracán desde que comentó haberse casado con Verónica Castro.

De ahí la charla se fue desviando hasta que cada una confesó qué signo zodiacal eran y al saber que Yolanda Andrade es capricornio y Livia Brito, cáncer, la protagonista de la telenovela "Muchacha italiana viene a casarse" celebró que estos dos eran muy compatibles y hasta presumió que duró 11 años con un novio nacido bajo los cuernos de la cabra astral.

En ese momento la otra conductora quiso "amarrar corazones" preguntado si ellas se estaban "tirando la onda" y desde ese momento las cosas fueron chacota hasta que Brito aseguró que no le gustaban las mujeres.

"Ojalá me gustara, pero no, no puedo", aseguró la isleña; acto seguido Montserrat atacó con la pregunta: "¿cómo sabes que no te gusta" a lo que contestó la invitada, "es que no me llama la atención".

De ahí Monserrat contó una anécdota que le pasó con Raúl Araiza en donde hubo rumores que decían que él era gay, por lo que ella le preguntó si era o no real esto a lo que el actor contestó: "No me juzgues, pruébala".

Las risas no se hicieron esperar y Brito sólo pudo exclamar "Ay, perro".