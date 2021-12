Montserrat Oliver nunca tuvo pegue con poderosos

LE DA RISA

"A mí me da risa que hoy se espanten de eso, cuando es sabidísimo que en muchos ámbitos ha habido fiestas privadas y todo, y todo el mundo ha ido a hacer sus shows y todo. No sé ahorita qué rollo traigan", comenzó diciendo Montserrat sobre la publicación del libro, no sin antes aclarar que hasta el momento ella no ha tenido ninguna relación con un integrante del crimen organizado.

"Yo no, no he andado con ningún narco, pero si hubiese andado con alguno pues sí les decía... pues sí sabía (que era narco) y me fue bien, muy mi pedo", dijo entre risas Oliver y agregó: "Yo no he andado con ningún narco... aún, no sé mañana".

ALGO ANDA MAL

La conductora del programa "Monse y Joe" que se transmite por Unicable, también quiso mencionar, que al contrario de lo que pudiera pensarse, ella está preocupada por no haber tenido una relación con un hombre de poder. "No tuve tanto pegue, estoy preocupada. Nunca he puesto, como dicen, las chichis en el escritorio del jefe, ni me he acostado con nadie para que me dé un personaje... se me hace que algo traigo mal", comentó desatando la risa de los reporteros.