Montserrat Oliver está triste y dolida por filtración de fotos íntimas

A través de sus redes sociales, la conductora Montserrat Oliver compartió un comunicado en el que se manifestó sobre la filtración de fotos íntimas junto a su pareja Yaya Kosikova.

Oliver expresó que se siente profundamente triste, dolida y vulnerada por el "hackeo" de imágenes íntimas que están ahora circulando en redes sociales, se manifestó en contra de la violación de su privacidad y explicó que incluso, hay imágenes que fueron alteradas.

"Me siento profundamente triste, dolida y vulnerada por el 'hackeo' de imágenes íntimas que están ahora circulando en redes sociales. Me sumo a las mujeres que en las últimas semanas han denunciado acoso y abuso de género. La violación de mi privacidad para hacer público algo tan personal y hasta llegar a alterar imágenes para incrementar el morbo es acoso y abuso. Sé que no soy la primera persona publica en el mundo a la que invaden de esta manera pero espero ser de las ultimas.

"Me duele que después de 30 años de carrera intachable y labor altruista sólo se quiera mirar mi intimidad. Les pido su ayuda para parar la viralización de estas imágenes y mostrar una vez más lo solidarios que podemos ser todos. Gracias".

En el programa "Hoy" se informó que la policía cibernética ya tomó cartas en el asunto para dar con el responsable que habría robado las fotografías desde el teléfono celular de la conductora.

Famosas como Claudia Álvarez, Roxana Castellanos, Marjorie de Sousa y África Zabala compartieron las palabras de Oliver y le enviaron mensajes de apoyo y solidaridad.