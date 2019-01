Monterrey: Traslada a herido y se queda sin gasolina

Monterrey, México.

Tras quedarse sin gasolina, un hombre que llevaba a un herido de bala en su camioneta tuvo que pedir auxilio a una patrulla de Fuerza Civil que circulaba esta madrugada por la Avenida Aztlán, en el norte de Monterrey.



Mario Alberto Lozano Martínez, de 26 años, llevaba de emergencia al hospital a su amigo Adrián Lucio, quien minutos antes había recibido un balazo en el brazo derecho, pero en el camino su camioneta se quedó sin gasolina, por lo que tuvo que bajar y pedir ayuda a los automovilistas.



Los hechos se registraron alrededor de las 3:50 horas en el cruce de esta avenida y Raúl Rangel Frías, en la Colonia 16 de Septiembre, por donde circulaba la unidad policiaca.



Al ver que Mario les hacia señas, los uniformados se detuvieron y se pusieron al tanto de los hechos.



Momentos antes, los dos amigos habían estado en un baile colombiano de cumpleaños de una vecina, en la calle Abasolo, en la Colonia Topo Chico.



Según Mario, su amigo Adrián Lucio se metió al baño de su casa, ubicada a unos metros del domicilio de la festejada, pero hasta este sitio fue seguido por un hombre que se encontraba en la fiesta y que tras sacarlo del baño le disparó, provocándole una herida en el brazo derecho.



"No sé quien era, nadie lo conocía y no sé por qué le disparo, sólo sé que lo sacó del baño y ya", dijo Lozano Martínez.



Luego de dispararle, el agresor huyó del sitio, por lo que la esposa de Adrián buscó ayuda y le pidió a Mario que los llevará de inmediato en su camioneta Grand Cherokee al Hospital Universitario.



En ese viaje se encontraban cuando la camioneta se quedó sin gasolina, luego de que aparentemente habrían ido a una gasolinera de pasada, pero se encontraba cerrada.



"Yo les dije que traía bien poquita gasolina, pero la esposa me pidió que lo llevara y pues me lo traje, pero aquí se quedó tirada la troca", comentó el conductor.



Los policías hicieron el llamado a paramédicos de la Cruz Roja, quienes atendieron al lesionado y lo trasladaron estable hasta el Hospital Universitario.



Una vez que proporcionó los datos suficientes a los oficiales, Mario Alberto se quedó solo en el sitio, en donde dijo esperaría a alguien que lo ayudara para mover su camioneta.



"Ahorita le hablo a alguien que me ayuda o a ver cómo le hago", señaló.