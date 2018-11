Monterrey: Roba joyería en centro comercial y escapa

Monterrey, México.

Fue alrededor de las 5:00 horas cuando unidades policiacas llegaron a las instalaciones de la tienda Coppel, ubicada en el cruce de la Avenida Juárez y Aramberri.

Los uniformados habrían recibido un reporte ciudadano al C5 en el que señalaban que un hombre se encontraba en el techo de esta sucursal.



Al llegar los policías observaron daños en los ductos del sistema de climas por donde presumen entró el sospechoso, por lo que iniciaron una extensa búsqueda en el interior de la tienda.



En los distintos departamentos de la tienda, además de los ductos de ventilación, buscaron, pero alrededor de las 7:40 establecieron que el presunto ladrón ya había escapado.



En el lugar, trascendió que se encontró una vitrina quebrada, de la cual se sustrajo la joyería, aunque no se precisó a cuánto habría ascendido el monto del faltante.



"Estaba la vitrina quebrada y se llevaron la joyería, pero no tengo idea de cuanto sería en dinero porque no está el encargado de esa área", comentó uno de los empleados.



En el lugar se dieron cita también elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y se espera que en el transcurso de la mañana acudan también elementos de Servicios Periciales para realizar las labores pertinentes.



Ninguna autoridad reveló las características del presunto ladrón aunque testigos en el sitio habrían señalado sólo a un hombre, a quien observaron en el la parte alta de la tienda.