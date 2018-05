Monterrey espera hacer una gran Liguilla

El mediocampista del Monterrey, Alfonso González, aseguró que está consciente de la oportunidad que se les presenta.

"Es algo por lo que trabajamos muchísimo, el equipo está consciente de la oportunidad que tenemos enfrente. Esperemos hacer una gran Liguilla y poder coronarnos", comentó.



A diferencia de las tres Liguillas anteriores con Antonio Mohamed en las que entró como superlíder o segundo lugar, ahora los albiazules clasificaron en tercero.



Sin embargo, eso puede ser benéfico, consideró González.



"El tema de que no entremos en primer lugar sabemos que en la Liguilla es diferente, nos preocupamos por nosotros, por lo que tenemos que hacer", dijo.



"Quizá sea un factor que no llegamos en primer lugar, va a ser importantísimo en este primer partido".



Los Rayados visitarán mañana a los Xolos de Tijuana en el partido de ida de Cuartos de Final.



"Va a ser un partido reñido, esperamos el mejor Xolos y nosotros saber manejar el tipo de partido que no nos afecte la cancha ni otro tipo de factores", expresó.