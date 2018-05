Monterrey: Comando armado "levanta" a joven en taquería

Monterrey, México

Un amigo de la supuesta víctima pidió ayuda en un puesto de tacos ubicado en Calzada Madero y Agustín Melgar, y aseguró que hombres armados se lo llevaron.

Aparentemente los jóvenes iban en un auto por la Avenida Fundidora y repentinamente el grupo de hombres les cerró el paso y se llevaron a la otra persona en el vehículo, cerca de la 1:40 horas.



"Llegó el chavo corriendo, dijo que se llamaba Ángel, que varias personas los habían abordado y que secuestraron a su amigo con el que iba.



"Como que caía en contradicciones, de repente decía una cosa y luego otra, pero no se veía que anduviera tomado, a lo mejor era por los nervios", comentó uno de los clientes del negocio de comida.



Varios de los testigos que escucharon la versión del joven identificado como Ángel, llamaron a las autoridades.



Primero llegaron efectivos de Fuerza Civil que cuestionaron al joven y luego lo subieron a una patrulla para recorrer las áreas cercanas.



Después arribaron policías de Monterrey y tomaron datos a los clientes y encargados del puesto de tacos.



Hasta esta mañana las autoridades no habían confirmado si se concretó efectivamente la privación ilegal de la libertad del otro joven, quien no fue identificado.