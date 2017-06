Montan exposición con tuits de Trump

Cd. de México.- La "Biblioteca de Twitter del Presidente Donald J. Trump", es una insólita exposición que rinde homenaje a los mejores momentos del Presidente de Estados Unidos en la red social Twitter.



El proyecto fue llevado a cabo por el programa The Daily Show con Trevor Noah, del canal Comedy Central en Nueva York, para parodiar los más polémicos tuits del Mandatario, según reporta el diario británico The Guardian.



La biblioteca, inspirada en verdaderos museos presidenciales inaugurados al final del mandato para albergar documentos de valor histórico, busca mostrar la amplitud y profundidad de la carrera el Presidente en Twitter.



"Puede que no sea bueno en la Presidencia, ni en la dirección, ni en la geopolítica, pero es maldito gran tuitero", dijo Noah.



Al entrar a la galería se encuentra el famoso tuit del Presidente sobre los tazones y tacos en pleno Cinco de Mayo de 2016.



"¡Feliz Cinco de Mayo! Los mejores taco bowls son hechos en Trump Tower Grill. ¡Amo a los hispanos!", se lee en el tuit.



La exhibición tiene una sección especial de 18 tuits para el ex Presidente Barack Obama, quien fue cuestionado por Trump y un sector ultraderechista que argumentaban que no nació en Estados Unidos.



Una sección, dedicada a las "Grandes Batallas de Trump", otorgó una medalla a discusiones dentro de la red, entre las que destacan la negativa del Presidente a reconocer la labor del hombre en el cambio climático.



"El concepto de cambio climático fue creado por los chinos para que las fábricas de Estados Unidos sean menos competitivas", se lee en un tuit.



Asimismo, la exposición dedicó un espacio a "profecías" que realizó el Presidente, como el despido de James Comey como director del FBI.



"James Comey será reemplazado por alguien que hará un trabajo mucho mejor, reviviendo el espíritu y prestigio del FBI", indica un tuit que data de hace pocos meses.



En la sección también se encuentra el tuit que reza que México pagará por el muro, el cual, hasta ahora, no ha iniciado su edificación.