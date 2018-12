Montaner se une con J Balvin en videoclip

El cantante Ricardo Montaner se dice un romántico y defensor de su estilo, pero también le gusta asomarse a lo que están haciendo las nuevas generaciones y, al ver el trabajo del reggaetonero colombiano J Balvin, decidió invitarlo a protagonizar su videoclip ¿Qué vas a hacer?, junto con la actriz y cantante argentina Lali Esposito.

"La historia de la canción es como de despedida. La idea de la directora del video era poner a una pareja que fuera emblemática, que representara el sentimiento de la canción por un lado y, por otro, la idea era que yo hacía la parte narrativa de la canción, era como una especie de observador. Invitamos a Lali y a Balvin, pero primero les mandamos la canción para ver qué opinaban de ella. Creo que logramos un resultado espectacular", dijo el cantante vía telefónica desde Buenos Aires, donde actualmente graba el programa La Voz Argentina.

Sus hijos, explicó, le ayudaron en esta elección; le mostraron la canción Ambiente, que interpreta el reggaetonero y se dio la alianza para tener a J Balvin en su historia.

"Yo creo que no podemos negar que hoy por hoy toda la gente que hace urbano es gente que protagoniza la escena y todo el streaming y todo lo que suma hoy en día. No podemos negar que Balvin es representante de su género y de su estilo; yo mantengo mi estilo, pero uno tiene que ir apoyándose de lo que está pasando, tenemos que sonar acorde de lo que está pasando y acorde a lo que hay".

Si bien al creador de los temas Tan enamorados y La cima del cielo le gusta mantener su esencia, no descarta su incursión en el género urbano.

"Por supuesto que me animaría, no tengo ningún problema. He cantado música mexicana, tango, cumbia, vallenato y he cantado prácticamente todo lo que se me ha cruzado en el camino, porque soy un cantante. Si algún día me invitan, no tengo ningún tipo de prejuicios".

Respetado. Con más de tres décadas de carrera, Montaner considera que las cosas han fluido para él y hoy goza del respeto del público.

"Voy a ser bien sincero, no he tenido que luchar contra nada. Uno como persona va creciendo no solamente en años sino en experiencia y eso creo que te permite evolucionar. Yo creo que en mi carrera no he tenido obstáculos como tal de que llegue y me cierren una puerta en la cara, el público siempre me ha tratado bien y siempre han abrazado mi trabajo. Si yo tuviera que hacer un balance y sacar un resultado de lo que ha sido mi carrera, lo que más me gané y de lo que más me enorgullezco ha sido el respeto y eso para mí es una inmensa alegría".

En su nuevo álbum, además de la colaboración audiovisual de Balvin, tendrá otros invitados.

"Hay colaboraciones del proyecto y estoy seguro que a la gente le va a encantar. Lo que más me gusta de todo es que mantengo la lírica y la esencia de mi trabajo como compositor de siempre, pero todo el proyecto tiene un sonido muy contemporáneo y eso me tiene contento y muy feliz".

La paternidad. Una parte importante de su vida y que lo nutre en el aspecto artístico, señaló, es su faceta como papá. De sus cinco hijos, Mau y Ricky forman un dueto musical, y su hija Evaluna es conductora de televisión.

"Hasta la fecha les doy consejos gratis porque comemos a diario juntos, dormimos en la misma casa, así que vivimos conversando sobre el tema, sobre la música, la carrera y lo que cada uno tiene que hacer. Lo que sí puedo decir es que yo no me planteo darles consejos, hablamos constantemente de la vida y hablamos como padre e hijos. No lo planteo como un coacheo, sino como con compartir información y experiencias".

Montaner recuerda que desde que tiene uso de razón toca la guitarra y canta, hace música y escribe, y esa pasión ha tratado de transmitirla a sus hijos.

"Todas estas décadas que he pasado adquiriendo más experiencia las aprovecho para decirles cómo fue la práctica mía en esta carrera, que ellos vean qué les sirve y qué no".

Con 22 millones de discos vendidos, ¿qué le hace falta alcanzar?

"Lo único que yo quiero tener es tiempo. Tiempo para desarrollar las ideas que tengo, porque yo pienso siempre en proyectos para cortos y para largos plazos. Que Dios me premie con salud y poco a poco seguir haciendo las cosas a medida que van surgiendo, yo creo que pedir lo que falta es un error".