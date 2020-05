Montan vigilancia en los panteones

"Hay gente que no sabe que no se puede ingresar a los panteones hasta nuevo aviso, sí han venido, pero se les está orientando que hasta nuevo aviso". Pablo Vargas Alcántara, brigadista.

Se realiza vigilancia por parte de brigadistas, Tránsito local y Protección Civil en panteones de la ciudad, a fin de informar a la población de que no se pueden hacer visitas en estas fechas por el Día de la Madre.

Hay personas que han acudido en estos días, pero se les informa que no estará abierto y se les hace el exhorto para que se queden en casa, por el momento no ha habido problemas, todos se han regresado a sus casas.

El personal estará vigilando desde desde ayer jueves y hasta el domingo y hasta el momento no se han presentado inconformidades ni problema alguno.

"Hay gente que no sabe que no se puede ingresar a los panteones hasta nuevo aviso, sí han venido, pero se les está orientando que, hasta nuevo aviso, no ha habido algún problema que se quieran cruzar o algo, todo está normal, hasta el momento nada, toda la ciudadanía se está regresando", dijo Pablo Vargas Alcántara, brigadista.

El llamado a la población es que se resguarden en sus casas, que no acudan a los panteones municipales, ni privados, por lo que se pide acaten las medidas.

Elementos de Protección Civil, también se encuentran en el lugar para evitar el ingreso de personas, por lo que se mantendrá la vigilancia hasta este domingo que es Día de las Madres.