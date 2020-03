Montan guardia en monumento a Benito Juárez

Camargo, Tam.

En atención a las recomendaciones de prevención que han girado las autoridades de sector salud así como de la Secretaría de Educación en Tamaulipas, autoridades municipales encabezadas por la alcaldesa Leticia Peña Villarreal suspendieron el acto cívico para conmemorar el 214 aniversario del natalicio del Benemérito de las Américas, Don Benito Pablo Juárez García, pero montaron guardias y colocaron ofrendas florales en el monumento ubicado en la plaza que lleva el nombre del humilde pastor de Guelatao.

Por primera vez, no hubo acto protocolario en la plaza Juárez, no hubo presentación de autoridades. La Jefa del Ejecutivo local y los integrantes del H. Cabildo, así como la presidenta del DIF Camargo Maribel Peña Villarreal, la directora Ana Lilia Salazar Rodríguez y los integrantes de la Logia Simbólica América 18, No. 118 encabezados por el venerable maestro Eduardo Martínez González pasaron a montar las guardias de honor y a colocar las ofrendas florales.

Benito Juárez, vivió una época crucial en la formación del estado mexicano, considerada como la consolidación de la Nación como República; marcó un parteaguas en la historia nacional y fue protagonista de primer nivel de esta época, a pesar de tratarse de un Presidente sin antecedentes militares. Fue clave en la Guerra de Reforma y en la 2da. Intervención francesa. Su biografía durante los años que ocupó la presidencia es una parte sobresaliente de la historia de México.

CUMPLEN DEBERES

De esta manera, destacó la doctora Leticia Peña Villarreal que se ha cumplido con los deberes cívicos como mexicanos al honrar al creador de la frase célebre: "Entre las naciones como entre los individuos, el respeto ajeno es la paz", y que como autoridades participaron con responsabilidad atendiendo las medidas de prevención y contención de actividades al aire libre que ha girado nuestro gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, a través de las Secretaría de Salud.