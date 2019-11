Monta 4T su Revolución

CIUDAD DE MÉXICO.

Lo que pretende este Gobierno, advirtió, es retomar la parte cívica, educativa y cultural del desfile, con el fin de resignificar un capítulo histórico emancipador.

"Fue un movimiento que logró separar también a una élite, a una clase dominante en la que pocos vivían con mucho y muchos vivían con muy poco o nada, y que sentó las bases de las grandes instituciones de nuestro país. Es la primera revolución social", opinó en entrevista Robledo, director general del IMSS. De ese periodo son producto, ejemplificó, la Constitución de 1917 y el "sindicalismo vigoroso", así como el reparto agrario, la creación del ejido, la escuela rural y la seguridad social, frutos de un proceso complejo donde no hubo buenos y malos, aclaró el funcionario, sino hombres y mujeres que defendieron ideas. "Muchos de ellos tenían claro que teníamos que pasar de una ciudadanía jurídica a una política y a una también social, donde se garantizaran derechos". El programa conmemorativo de hoy contempla la realización del desfile tradicional, pero aunado, en el Zócalo, a actividades que pretenden transmitir al público información para resignificar la efeméride, entre ellas una representación histórica, a las 11:00 horas, de diversos pasajes de la Revolución, con la participación de actores caracterizados con indumentaria y utilería de época, como la locomotora "Petra", que data de 1899. También se recordará, por ejemplo, la entrada a la Ciudad de México de Emiliano Zapata y Pancho Villa en 1914 a través de la instalación de una impresión monumental de la fotografía histórica que los muestra juntos en el mismo lugar donde fueron retratados, ahora Madero esquina con Palma. El contexto histórico provendrá de Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica (FCE), quien será el encargado de explicar a los asistentes, en esa mismo punto, a las 13:00 horas, la relevancia de ese encuentro.

"Esa foto es de 1916, y todo mundo la ha visto en algún momento, pero pocos conocemos su importancia", indicó Robledo. ¿POR QUÉ EL IMSS? La Secretaría de Cultura (SC) participa en la organización del festejo, pero la decisión de que sea el IMSS y no ésta la que encabece la comisión corresponde a un decreto presidencial publicado en septiembre, explicó Robledo. Cada dependencia que participa en la misma tiene un suplente, añadió, y en el caso de Presidencia la suplencia recae en el Seguro Social. "Por eso yo presido las sesiones de la comisión", señaló. Otras dependencias integradas son la SEP, suplida por el Fondo de Cultura Económica, y la propia SC, por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. "Y una de las facultades que le dio el decreto presidencial a la comisión es poder convocar a otras dependencias, y entonces es de esa manera como hemos convocado a la Defensa, a la Marina, a participar". No obstante, aseguró Robledo, la SC es fundamental en los trabajos de la comisión. Por otra parte, aseguró que encabezar la coordinación no le impide atender su labor al frente del IMSS, pues sólo destinó unas 13 horas a las aproximadamente 15 reuniones que se sostuvieron para organización. "Esas horas que le he dedicado, puedo decirlo, de sobra las he cubierto con trabajo en fin de semana y durante jornadas muy largas". Para pagar celebración, sostuvo, el IMSS no desembolsó un solo peso, ya que cada dependencia que participa en la organización asigna recursos de su propio presupuesto y el Instituto sólo coordina. "La comisión no tiene recursos propios ni ejerce recursos, ni es una entidad que pague un centavo de los festejos; lo hacen las diferentes dependencias, en este caso, Cultura, y la Secretaría de la Defensa Nacional para toda la organización del desfile, como lo ha hecho siempre".

Con la comisión de festejos, subrayó, el Gobierno se prepara para llegar a 2021 y celebrar el Bicentenario de la Consumación de Independencia, efeméride que Robledo considera una de las fecha cumbre de la Administración. "Esto no es nada más una forma de celebrar, sino es cómo generamos una discusión pública, cómo volvemos a pensar en esas tres transformaciones de las que tanto hablamos. No podemos pensar que estamos viviendo un momento histórico, como lo estamos viviendo, sin pensar que hubo otros momentos históricos que precedieron a esta Cuarta Transformación".