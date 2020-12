Monreal se abre a dialogar con el Banco de México y critica su reacción "desmedida"

Ricardo Monreal, líder de Morena, el partido del Gobierno en el Senado, ha salido a defender la reforma que permite el manejo en México de los dólares en efectivo provenientes de las remesas que reciben las familias de los migrantes, tras las críticas recibidas desde el Banco de México y las autoridades que vigilan el lavado de dinero. El senador ha mostrado su voluntad de diálogo, la disposición a "eliminar cualquier presunción de actividades ilícitas" y respetar la "autonomía del Banco central, pero ha dicho que "es urgente atender la preocupación de las familias" que reciben estas remesas de dinero y no pueden cambiarlas en las instituciones financieras, por lo que acaban perdiendo buena parte de su valor monetario.

Monreal, autor de la iniciativa legal que permite el uso de los dólares en México, ha apelado en un tuit a la experiencia propia, como familiar de migrantes, y ha señalado que los legisladores han "actuado con mesura y prudencia, en beneficio del país y de su estabilidad". "Provengo de Zacatecas, donde más de la mitad de sus habitantes vive en Estados Unidos, incluyendo parte de mi familia, y para los que están aquí y reciben dinero es un calvario poder cambiarlo en pequeños comercios e imposible en instituciones financieras. Es un problema real e injusto", ha señalado en un audio emitido en Twitter.

El senador ha asegurado que estas familias pierden con el cambio "un 30% o más del valor y es algo que afecta a varios Estados del país", pero el Banco de México, ha afirmado, "no quiere ver interrumpidas sus comodidades y no propone nada para apoyar a estas familias". La reforma, dice, persigue que el Banco pueda adquirir los dólares excedentes del sistema financiero y que puedan ser repatriados de forma ordenada, segura y verificada". Para el Banco la reforma no se justifica puesto que supone un riesgo cuando apenas el 1% de las remesas que se reciben en México son en efectivo, señalaron.

Pero la iniciativa, además de las críticas del Banco central en lo que respecta a la intromisión en su autonomía, ha mostrado los puntos flacos del movimiento de dólares en el país, que podría abrir la puerta a la entrada de dinero ilícito, de alto riesgo. El subgobernador de la institución bancaria mexicana, Gerardo Esquivel, calificó de "lamentable" la iniciativa y alertó de que se ponen en riesgo las reservas internacionales. Monreal templó en el debate asegurando que se "escucharan todas las voces hasta alcanzar acuerdos".

Pero el senador lamentó la polémica, la misma, ha dicho, que se suscitó, hace dos, años, cuando propuso "limitar el número excesivo de comisiones e intereses que se cobran en México". La reacción entonces, ha afirmado, fue "inusitada y desmedida". "Cómo un legislador osaba interrumpir la acumulación de dinero, la utilidad y la ganancia desproporcionada de las instituciones financieras", ha ironizado en su video. En aquella ocasión, ha señalado Monreal, se pospuso la iniciativa, "con el compromiso de una autorregulación de la banca y la disminución de comisiones e intereses, lo que ha ocurrido de manera insuficiente".

La Asociación de Bancos de México también se ha pronunciado este domingo y ha asegurado que la reforma a la Ley del Banco de México "pone en grave riesgo al conjunto del sistema financiero mexicano". La organización que agrupa a todas las entidades bancarias del país también se ha sumado a los argumentos del banco central sobre que la recepción de los dólares en efectivo "incrementa el riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo". La ABM añade en su comunicado que la reforma podría violar la autonomía de la institución al obligarla a adquirir divisas, sin que esto sea parte de su plan para decidir la política monetaria.