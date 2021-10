Monreal pide "recato y prudencia" tras advertencias de Bartlett a empresas

CIUDAD DE MÉXICO .– El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, pidió recato y prudencia a los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), apenas un día después de que el director de la paraestatal, Manuel Bartlett, advirtiera que no se indemnizará a aquellas empresas a las que se cancelen contratos como parte de la reforma eléctrica impulsada por el gobierno federal.

"Se van a cancelar (los contratos) y no (se va a indemnizar). Por eso los invitamos a que participen en un sistema que les conviene, porque esta telaraña que inventaron no es sostenible y no lo vamos a aceptar en el gobierno mexicano. No hay aquí indemnizaciones porque es una decisión de la Constitución de México", dijo Manuel Bartlett el viernes.