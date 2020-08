Monitorean alcance de alumnos virtuales

La secretaría está en la recaudación de un censo que nos muestre las condiciones económicas y sociales en las que los niños se encuentran y saber qué tanto alcance o cobertura se está teniendo por parte del internet y de estas herramientas Itzcalli Victoria Ansures Silva, regidora de Educación

Cd. Victoria, Tam.- Durante la primera semana del ciclo escolar, la Secretaría de Educación de Tamaulipas llevó a cabo un censo para determinar cuáles de los 701 mil 787 alumnos de Educación Inicial, Especial y Básica tuvieron acceso a los mecanismos de clases a distancia como internet, televisión, radio y cuadernillos, asimismo se contará con dos semanas más de prueba para afinar dicho programa.

"Esta es la semana de reforzamiento de las asignaturas y probablemente están afrontando grandes retos desde el acceso a la tecnología, los alcances que se puede tener, la capacitación tanto de los alumnos como de maestros", informó la regidora de la Comisión de Educación en el Cabildo de Victoria, Itzcalli Victoria Ansures Silva.

"Se está comprobando que las nuevas generaciones están más experimentadas en cuestiones de vídeo juegos pero ya en cuestiones académicas se están enfrentando con una dificultad", dijo.

La maestra en Educación Básica indicó que desde el lunes se ha venido observando que algunos alumnos y padres de familia desconocen el uso correcto de plataformas como Classroom, Zoom y Meet; asimismo, otras familias carecen de conectividad a internet o no cuentan con computadoras, tablets o teléfonos inteligentes para acceder a dichas plataformas.

"La Secretaría está en la recaudación de un censo que nos muestre las condiciones económicas y sociales en las que los niños se encuentran y saber qué tanto alcance o cobertura se está teniendo por parte del internet y de estas herramientas", dijo Ansures Silva, quien consideró que a lo largo de la próxima semana se tengan resultados de ese censo, el cual se estará realizando de manera semanal, "para que se inicie formalmente el ciclo el catorce de septiembre".

Para finalizar, recalcó que al final del pasado ciclo escolar hubo un descontrol en cuanto al cierre de cursos por lo que no se pudo conocer cuál fue el alcance real de los alumnos a las plataformas digitales.

Cabe señalar que desde el 20 de marzo se suspendieron las actividades presenciales en los salones debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19. "No hubo también una cuestión formal de evaluación, cada maestro con las herramientas que tenía muchos promediaron la calificación, otros encargaron trabajo, otros no establecieron comunicación con los padres de familia porque no había", refirió.