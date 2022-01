Mónica Naranjo guarda un secreto

"Al final todas las opiniones hay que ser respetadas, todas y cada una de ellas. Todas las personas que están a favor de las vacunas hay que respetarlas y las que no están a favor de las vacunas también, cada una tiene su historia personal.

Para Mónica Naranjo se debe de respetar la opinión tanto de las personas que no se quieren vacunar contra el Covid-19 como de las que se la aplicaron las dosis, y en su caso.... prefiere guardar silencio sobre si ya se vacunó o no.

"Creo que la solución ante toda esta situación es el respeto y seguir los protocolos. Habrá personas que tendrán más miedo que otras, pero, si tú sabes que esa persona tiene más miedo, respétala (sic)", comentó en una conferencia de prensa.

Fue en el mes de octubre del año pasado que la cantante salió en defensa de Miguel Bosé, quien ha manifestado abiertamente su negativa a la vacuna y que inclusive ha suspendido sus redes sociales por su postura.

"Miguel es una de las personas más inteligentes y cultas. Es una persona culta, inteligente, preparada, generosa, honesta, sencilla, gran padre, gran amigo y gran hijo...Creo que en la vida todas las opiniones tienen que ser respetadas, estés de acuerdo o no; no está bien criticar por criticar, no está bien. Yo soy una persona que jamás se atrevería a criticar al prójimo por sus ideales", contó la artista para el programa de televisión "Ventaneando".

Sobre si ya se vacunó o no, la intérprete de éxitos como "Sobreviviré", "Desátame", entre otros, señaló que no respondería.

"No me gustaría contestar esa pregunta si me lo permites", dijo.

En cuanto a seguir haciendo presentaciones en un formato físico, pese al incremento de contagios por la nueva variante de Covid-19, Ómicron, la española puntualizó que lo más importante es mantener las precauciones necesarias, y seguir los protocolos sanitarios para disfrutar de los eventos sin ninguna preocupación.