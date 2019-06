Moneda virtual de Facebook enfrenta obstáculos financieros

Nueva York, Estados Unidos.

Facebook comienza a darse una idea de los problemas de regulación que enfrentará mientras intenta crear una moneda digital junto con sus aliados corporativos.

Apenas horas después de que el gigante de las redes sociales presentara los planes iniciales de la moneda virtual Libra, el ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, insistió en que sólo los gobiernos pueden emitir monedas soberanas.



Dijo que Facebook debe garantizar que Libra no perjudicará a los consumidores ni se utilizará en actividades ilegales.



"Exigiremos garantías de que estas transacciones no puedan ser desviadas, como por ejemplo para financiar el terrorismo", dijo el funcionario a la radiodifusora Europe-1.



Facebook confirmó los rumores al presentar el martes su criptomoneda y dijo que su lanzamiento público será a principios del año próximo con aliados que incluyen a Uber, Visa, Mastercard y PayPal.



Libra podría abrir las puertas de las compras en línea para millones de personas que no tienen acceso a cuentas bancarias y podría reducir el costo del envío de remesas internacionales, pero el anuncio se da en una época en la que Facebook ya se encuentra bajo el microscopio debido a sus pobres antecedentes en materia de privacidad y su dominio en las redes sociales, las aplicaciones de mensajes y negocios relacionados.



Libra genera nuevas preguntas para Facebook: Debido a las pocas, o prácticamente nulas, regulaciones de las monedas virtuales en la actualidad, ¿cómo podrán los reguladores financieros supervisar el plan de Facebook? Y ¿qué tanta información personal adicional obtendría la red social?



La industria financiera cuenta con muchas mayores regulaciones que las compañías de internet, particularmente en Estados Unidos, donde las empresas de tecnología a menudo tienen vía libre para operar.



A las compañías responsables de la creación de Libra les espera un "duro despertar" si anticipan las mismas regulaciones relajadas, dijo Karen Shaw Petrou, socia de Federal Financial Analytics en Washington.



Shaw Petrou prevé que Libra encaje dentro de las regulaciones estadounidenses implementadas después de la crisis financiera de 2008. De lo que haga el sistema monetario dependerá cuál será la agencia responsable de supervisar a la moneda digital, afirmó.



Le Maire dijo que solicitó a jefes de las bancas centrales de los países miembros del G7 que entreguen a mediados de julio un informe en el que se determinen las "garantías que debemos establecer... para asegurarnos de que no haya riesgos de financiamiento ilícito ni para el consumidor".



En Estados Unidos, un demócrata de alto rango en la Comisión Bancaria del Senado dijo que la nueva moneda virtual de Facebook le daría a la red social ventajas competitivas injustas en cuanto a la recopilación de datos de transacciones financieras, así como el control sobre cuotas.



"Facebook ya es demasiado grande y demasiado poderosa", dijo el senador Sherrod Brown.



Un obstáculo que Facebook y sus socios enfrentarán es la posibilidad de que los delincuentes utilicen la moneda digital para lavar dinero y cometer fraude, dada la naturaleza cuasi anónima de Libra y otras monedas virtuales.



Facebook dijo que se apegará a todas las regulaciones financieras existentes, aunque no ha ofrecido muchos detalles. La compañía dijo que su app de billetera para el uso de Libra conducirá a las personas a través de un proceso de verificación para garantizar que sean quienes dicen ser.



De cualquier forma, con toda certeza Facebook enfrentara una serie de problemas de obligaciones en temas como el combate al lavado de dinero y la verificación de identidad, dijo Nicholas Waver, investigador en el Instituto Internacional de Ciencias Computacionales de la Universidad de California, campus Berkeley.



"Estoy en shock por el hecho de que hayan decidido continuar con esto", aseguró.



¿Problemas de privacidad?



Por otra parte, Facebook ha estado bajo asedio con preguntas sobre los datos personales de sus usuarios, en especial desde el escándalo de Cambridge Analytica del año pasado.



Ese parece ser uno de los motivos por los que Facebook creó una asociación de supervisión no gubernamental para regir a Libra. También creó una subsidiaria, Calibra, para trabajar en la tecnología, por separado de su negocio principal en las redes sociales.



"Hemos escuchado fuerte y claro que no quieren que los datos sociales y financieros se entremezclen", tuiteó el director de Calibra, David Marcus, dirigiéndose a los usuarios de Facebook. "Entendemos que tendremos que ganarnos su confianza".



De cierta forma, la privacidad es el enemigo en la batalla contra el lavado del dinero y otros delitos, comentó Weaver.



"Quieres saber quiénes realizan las transacciones para mantenerlas en un marco de seguridad y legalidad", declaró.



Facebook "tendrá acceso a muchísimos datos financieros", dijo la analista Aurelie L'Hostis de Forrester. "¿Qué harán con esa información y qué van a implementar para mantener esa información a salvo?"



Las criptomonedas como Libra almacenan todas las transacciones en un libro contable encriptado y ampliamente distribuido conocido como cadena de bloques. Libra está diseñada de tal forma que los montos de las transacciones sean visibles, pero los participantes de éstas pueden permanecer anónimos, al menos hasta que trasladen los fondos a cuentas en el mundo real.



Facebook dijo que las personas pueden evitar que sus transacciones individuales aparezcan en la cadena de bloques a través del uso de la app de billetera de Calibra, aunque en ese caso sería Calibra la que obtendría los datos de las personas.



Calibra dijo que no utilizará los datos financieros para enviar anuncios específicos en Facebook. También afirmó que no compartirá los datos financieros en la red social, aunque hay excepciones que aún no se detallan por completo, incluyendo situaciones en las que compartir los datos ``mantendría a las personas a salvo``.



¿Problemas antimonopolio?



El Congreso abrió una investigación sobre si los gigantes tecnológicos como Facebook y Google han crecido demasiado. Se dice que órganos reguladores, incluyendo a la Comisión Federal de Comercio (FTC por sus iniciales en inglés) y el Departamento de Justicia, también sopesan la posibilidad de iniciar pesquisas.



Sumar otro negocio de gran tamaño incrementará el volumen de Facebook -si Libra obtiene el éxito que se espera-, pero podría no causar gran alarma como una práctica monopólica, dijo Eleanor Fox, profesora de derecho de la Universidad de Nueva York.



"Es un ingreso de base a un nuevo campo y, de hecho, podría reflejar un incremento en la innovación", declaró.



Sin embargo, afirmó, la gente podría sentirse alarmada debido a los antecedentes de Facebook en cuanto al uso de datos personales y funcionarios del Departamento de Justicia han insinuado que podrían analizar más a profundidad la manera en que afecta a la competencia y si va más allá de que el dominio de una compañía derive en un incremento de precios.



Sarah Miller, subdirectora de Open Markets Institute, organización que combate las prácticas monopólicas, dijo que era una "locura" confiar en Facebook con el lanzamiento de una criptomoneda global cuando la compañía ya enfrenta problemas con reguladores de todo el mundo debido a la privacidad de datos.



"La FTC necesita controlar a Facebook antes de que la corporación también ponga en riesgo nuestra información financiera y a nuestros sistemas monetarios", comentó.